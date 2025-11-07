Edyta Jungowska była gwiazdą „Na dobre i na złe”. Tak dziś wygląda 59-letnia aktorka

Edyta Jungowska w wieku 29 lat doczekała się syna Wiktora. Aktorka od dłuższego czasu jest w związku z Rafałem Sabarą, dyrektorem Teatru Pinokio w Łodzi.

Edyta prowadzi wydawnictwo “Jung-off-ska” oraz sklep internetowy.

Jest dla niej bardzo ważne. W rozmowie z Anną Lewandowską wyznała, że działalność ta jest dla niej sposobem na uniezależnienie się od kapryśnego losu aktora.

„[…] Najważniejsza jest dla mnie niezależność – zarówno finansowa, jak i artystyczna. Niezależność jednak łączy się z ryzykiem. Inwestuję własne pieniądze, nie mam żadnych dotacji. Muszę więc z jednej strony cały czas kombinować i się podliczać, z drugiej – motywować się do rozwoju. To jest lekka schizofrenia” – mówiła o swojej pracy w Plejadzie.