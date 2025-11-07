times-dark
Kozaczek
Edyta Jungowska była gwiazdą „Na dobre i na złe”. Tak dziś wygląda 59-letnia aktorka

Trudno ją poznać!

/ 07.11.2025 /
hannakuchlinn
Edyta Jungowska, fot. TVP źródło fot. TVP

Edyta Jungowska ma na swoim koncie wiele niezapomnianych ról, jednak w świadomości widzów zapisała się przede wszystkim jako siostra Bożenka z serialu “Na dobre i na złe”.

 

Edyta Jungowska źródło Edyta Jungowska w 2008 roku, fot. KAPIF

W produkcji TVP obecna była niemal od samego początku. Charyzmatyczna, ciepła bohaterka, odgrywana przez aktorkę, wzbudzała ogromną sympatię widzów, którzy nie mogli pogodzić się z jej zniknięciem w 2012 r.

Edyta Jungowska źródło Edyta Jungowska w 2010 roku, fot. KAPIF

Niestety, od czasu zakończenia współpracy z twórcami “Na dobre i na złe”, Edyta Jungowska nie otrzymała roli, która mogłaby okazać się równie przełomowa. Zdecydowała się więc zmiany.

Edyta Jungowska źródło Edyta Jungowska w 2013 roku, fot. KAPIF

Edyta Jungowska w wieku 29 lat doczekała się syna Wiktora. Aktorka od dłuższego czasu jest w związku z Rafałem Sabarą, dyrektorem Teatru Pinokio w Łodzi.

Edyta prowadzi wydawnictwo “Jung-off-ska” oraz sklep internetowy.

Jest dla niej bardzo ważne. W rozmowie z Anną Lewandowską wyznała, że działalność ta jest dla niej sposobem na uniezależnienie się od kapryśnego losu aktora.

„[…] Najważniejsza jest dla mnie niezależność – zarówno finansowa, jak i artystyczna. Niezależność jednak łączy się z ryzykiem. Inwestuję własne pieniądze, nie mam żadnych dotacji. Muszę więc z jednej strony cały czas kombinować i się podliczać, z drugiej – motywować się do rozwoju. To jest lekka schizofrenia” – mówiła o swojej pracy w Plejadzie.

Edyta Jungowska źródło Edyta Jungowska w 2017 roku, fot. KAPIF

Obecnie Jungowska tylko od czasu do czasu pojawia się publicznie. Zdarza jej się pójść na premierę, czy jakiś ważny event.

Jednak raczej trzyma się z dala od blasku fleszy.

Edyta Jungowska źródło Edyta Jungowska w 2025 roku, fot. KAPIF

Zobacz, jak dziś wygląda uwielbiana siostra Bożenka z „Na dobre i na złe”.

Edyta Jungowska źródło Edyta Jungowska w 2025 roku, fot. KAPIF

Edyta Jungowska źródło Edyta Jungowska w 2025 roku, fot. KAPIF

