Edyta Jungowska była gwiazdą „Na dobre i na złe”. Tak dziś wygląda 59-letnia aktorka
Edyta Jungowska ma na swoim koncie wiele niezapomnianych ról, jednak w świadomości widzów zapisała się przede wszystkim jako siostra Bożenka z serialu “Na dobre i na złe”.
W produkcji TVP obecna była niemal od samego początku. Charyzmatyczna, ciepła bohaterka, odgrywana przez aktorkę, wzbudzała ogromną sympatię widzów, którzy nie mogli pogodzić się z jej zniknięciem w 2012 r.
Niestety, od czasu zakończenia współpracy z twórcami “Na dobre i na złe”, Edyta Jungowska nie otrzymała roli, która mogłaby okazać się równie przełomowa. Zdecydowała się więc zmiany.
Edyta Jungowska w wieku 29 lat doczekała się syna Wiktora. Aktorka od dłuższego czasu jest w związku z Rafałem Sabarą, dyrektorem Teatru Pinokio w Łodzi.
Edyta prowadzi wydawnictwo “Jung-off-ska” oraz sklep internetowy.
Jest dla niej bardzo ważne. W rozmowie z Anną Lewandowską wyznała, że działalność ta jest dla niej sposobem na uniezależnienie się od kapryśnego losu aktora.
„[…] Najważniejsza jest dla mnie niezależność – zarówno finansowa, jak i artystyczna. Niezależność jednak łączy się z ryzykiem. Inwestuję własne pieniądze, nie mam żadnych dotacji. Muszę więc z jednej strony cały czas kombinować i się podliczać, z drugiej – motywować się do rozwoju. To jest lekka schizofrenia” – mówiła o swojej pracy w Plejadzie.
Obecnie Jungowska tylko od czasu do czasu pojawia się publicznie. Zdarza jej się pójść na premierę, czy jakiś ważny event.
Jednak raczej trzyma się z dala od blasku fleszy.
