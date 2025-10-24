times-dark
Kozaczek
Ewa Skibińska szokuje wyznaniami o uzależnieniu: „Byłam pijana w pracy”

Aktorka po latach wyjawiła prawdę o nałogu.

Ewa Skibińska
/ 24.10.2025 /
Marysia
ewa-skibinska źródło AKPA

1 / 9

Ewa Skibińska po latach wyznała prawdę o walce z alkoholizmem. "Byłam pijana w pracy"

Ewa Skibińska od lat kojarzona była z klasą, elegancją i silnym charakterem. Niewielu jednak wiedziało, że przez lata zmagała się z uzależnieniem od alkoholu.

Teraz aktorka otworzyła się na temat swojego nałogu i ujawniła, jak wyglądało jej życie, gdy piła – także w pracy.

Na zdj.: Ewa Skibińska, Fot. AKPA

2 / 9

Ewa Skibińska po latach wyznała prawdę o walce z alkoholizmem. "Byłam pijana w pracy"

Ewa Skibińska od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek.

Znamy ją z ról w serialach „Na dobre i na złe”, „Pierwsza miłość” czy „Wataha”.

Choć na ekranie zawsze emanowała pewnością siebie, w życiu prywatnym zmagała się z problemem, który niemal zniszczył jej karierę i zdrowie.

W piątkowym wydaniu programu „Pytanie na śniadanie” aktorka postanowiła wrócić do trudnych wspomnień. Przyznała, że przez wiele lat walczyła z chorobą alkoholową.

Fot. Niemiec/AKPA

3 / 9

Ewa Skibińska po latach wyznała prawdę o walce z alkoholizmem. "Byłam pijana w pracy"

,, Jedenaście, prawie dwanaście lat temu pomyślałam, że to, jak jestem postrzegana, to nie jest prawda o mnie. Zrozumiałam, że muszę odrzucić to, co mi szkodzi. To było odrodzenie, nowe życie”

 – mówiła Skibińska.

Choć decyzja o zmianie była przełomowa, droga do trzeźwości okazała się długa i bolesna. Aktorka wspomina moment, w którym zdała sobie sprawę, że utraciła kontrolę.

„W teatrze nie pamiętałam ukłonów, byłam pijana. Moje dziecko powiedziało: „Mamo, to ja jestem dla ciebie mamą, a ty moją córką”. Przyjaciółka pytała, czy nie mam problemu, kiedy proponowałam jej „coś maleńkiego do śniadania

– wyznała.

Ewa Skibińska

4 / 9

Ewa Skibińska po latach wyznała prawdę o walce z alkoholizmem. "Byłam pijana w pracy"

Skibińska przyznała też, że mimo uzależnienia była osobą wysoko funkcjonującą – nigdy się nie spóźniała, starała się wyglądać nienagannie.

„Przecież chodzi o to, żeby nikt nie zauważył, prawda?”

– skwitowała gorzko.

Pomoc przyszła dopiero wtedy, gdy zdecydowała się na terapię. Początkowo nie zdawała sobie sprawy, jak trudne będzie pogodzenie się z faktem, że już nigdy nie sięgnie po alkohol.

„Poszłam się „podleczyć”. Myślałam, że przestanę pić, wyzdrowieję i będę mogła znów pić „kontrolowanie”. Ale tak się nie da. Zrozumiałam to dopiero po czasie”

– powiedziała.

Fot. Telus/AKPA

5 / 9

Ewa Skibińska po latach wyznała prawdę o walce z alkoholizmem. "Byłam pijana w pracy"

Aktorka nie ukrywa, że jej historia mogła skończyć się tragicznie.

„Nie jestem dobrym przykładem, bo żyję. Gdybym była martwa, jak wielu alkoholików, byłabym lepszym przykładem. Ale żyję i sobie poradziłam”

– dodała.

Fot. Gałązka/AKPA

6 / 9

Ewa Skibińska po latach wyznała prawdę o walce z alkoholizmem. "Byłam pijana w pracy"

Na zakończenie rozmowy Skibińska zaapelowała do swoich kolegów z branży:

„Nie promujcie alkoholu. Nie udawajcie, że to zabawa. To nie jest fajne. Warto mówić o trzeźwości, bo to też część naszej odpowiedzialności.”

Jej szczerość poruszyła widzów i internautów, którzy podkreślają, że tak otwarte wyznania mogą uratować komuś życie.

scena z: Ewa Skibińska, SK:, , fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

7 / 9

Ewa Skibińska po latach wyznała prawdę o walce z alkoholizmem. "Byłam pijana w pracy"
scena z: Ewa Skibińska, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA

8 / 9

Ewa Skibińska po latach wyznała prawdę o walce z alkoholizmem. "Byłam pijana w pracy"
scena z: Ewa Skibiñska SK: fot. Proñczyk/AKPA

9 / 9

Ewa Skibińska po latach wyznała prawdę o walce z alkoholizmem. "Byłam pijana w pracy"
