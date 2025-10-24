Ewa Skibińska szokuje wyznaniami o uzależnieniu: „Byłam pijana w pracy”

Ewa Skibińska po latach wyznała prawdę o walce z alkoholizmem. "Byłam pijana w pracy"

Ewa Skibińska od lat kojarzona była z klasą, elegancją i silnym charakterem. Niewielu jednak wiedziało, że przez lata zmagała się z uzależnieniem od alkoholu.

Teraz aktorka otworzyła się na temat swojego nałogu i ujawniła, jak wyglądało jej życie, gdy piła – także w pracy.