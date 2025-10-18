Famila Kardashianek podbija kosmetyczny event Kylie! Była też Hailey i córki Diddy’ego (FOTO)
Cóż to był za wieczór!
Ubiegłego wieczoru w Los Angeles odbyło się specjalne wydarzenie zorganizowane przez markę kosmetyczną Kylie Cosmetics. Wystawa pop-up powstała z okazji 10. rocznicy powstania marki, a także premiery nowej, limitowanej kolekcji King Kylie, która oficjalnie będzie dostępna dla klientów 18 października.
Kylie tego wieczoru postawiła na różową, lateksową kreacje, szpilki, a nawet różową perukę. Celebrytce towarzyszyła córka Stormi, która była ubrana pod kolor mamy.
Kylie wspierali także bliscy przyjaciele i rodzina. Nie zabrakło m.in. siostry Kim Kardashian, która przyszła ze swoim wizażystą Mario Dedivanovic. Gwiazda miała na sobie beżową sukienkę z pokaźnym dekoltem i rozcięciem. Całość uzupełniły szpilki i biżuteria.
Była również mama Kris Jenner ze swoim partnerem Corey Gamble. Para postawiła na czarne looki, a Kris wybrała garnitur, szpilki i okulary.
Była również siostra Khloe Kardashian, która postawiła na błyszczącą mini. Całość ograła srebrną torebką, okularami i szpilkami.
Wśród sióstr, które wspierały Kylie nie zabrakło również Kendall Jenner. Modelka wystroiła się w niebieską sukienkę, a do tego dobrała czarne szpilki i torebkę.
Na evencie zjawiła się również przyjaciółka Kylie, czyli Hailey Bieber. Gwiazda tym razem postawiła na klasę w postaci czarnej, satynowej kreacji i szpilek ze szpiczastym noskiem.
Na imprezie zagościły również 18-letnie bliźniaczki Lila Star Combs i Jessie James Combs. Córki kontrowersyjnego rapera Diddy’ego wystroiły się w różowe komplety i tenisówki.