Famila Kardashianek podbija kosmetyczny event Kylie! Była też Hailey i córki Diddy’ego (FOTO)

Cóż to był za wieczór!

/ 18.10.2025 /
Kylie Jenner

Ubiegłego wieczoru w Los Angeles odbyło się specjalne wydarzenie zorganizowane przez markę kosmetyczną Kylie Cosmetics. Wystawa pop-up powstała z okazji 10. rocznicy powstania marki, a także premiery nowej, limitowanej kolekcji King Kylie, która oficjalnie będzie dostępna dla klientów 18 października.

 

Kylie tego wieczoru postawiła na różową, lateksową kreacje, szpilki, a nawet różową perukę. Celebrytce towarzyszyła córka Stormi, która była ubrana pod kolor mamy.

Kim Kardashian

Kylie wspierali także bliscy przyjaciele i rodzina. Nie zabrakło m.in. siostry Kim Kardashian, która przyszła ze swoim wizażystą Mario Dedivanovic. Gwiazda miała na sobie beżową sukienkę z pokaźnym dekoltem i rozcięciem. Całość uzupełniły szpilki i biżuteria. 

Kris Jenner i Corey Gamble

Była również mama Kris Jenner ze swoim partnerem Corey Gamble. Para postawiła na czarne looki, a Kris wybrała garnitur, szpilki i okulary.

Khloe Kardashian

Była również siostra Khloe Kardashian, która postawiła na błyszczącą mini. Całość ograła srebrną torebką, okularami i szpilkami.

Kendall Jenner

Wśród sióstr, które wspierały Kylie nie zabrakło również Kendall Jenner. Modelka wystroiła się w niebieską sukienkę, a do tego dobrała czarne szpilki i torebkę.

Hailey Bieber

Na evencie zjawiła się również przyjaciółka Kylie, czyli Hailey Bieber. Gwiazda tym razem postawiła na klasę w postaci czarnej, satynowej kreacji i szpilek ze szpiczastym noskiem.

Lila Star Combs i Jessie James Combs

Na imprezie zagościły również 18-letnie bliźniaczki Lila Star Combs i Jessie James Combs. Córki kontrowersyjnego rapera Diddy’ego  wystroiły się w różowe komplety i tenisówki.

