Famila Kardashianek podbija kosmetyczny event Kylie! Była też Hailey i córki Diddy’ego (FOTO)

Kylie Jenner

Ubiegłego wieczoru w Los Angeles odbyło się specjalne wydarzenie zorganizowane przez markę kosmetyczną Kylie Cosmetics. Wystawa pop-up powstała z okazji 10. rocznicy powstania marki, a także premiery nowej, limitowanej kolekcji King Kylie, która oficjalnie będzie dostępna dla klientów 18 października.

Kylie tego wieczoru postawiła na różową, lateksową kreacje, szpilki, a nawet różową perukę. Celebrytce towarzyszyła córka Stormi, która była ubrana pod kolor mamy.