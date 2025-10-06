Nowa twarz Kim Kardashian! Fani komentują: „Wyglądasz jak twoja mama Kris”. Podobne? (FOTO)
Celebrytka zaskoczyła odmienionym wizerunkiem w Paryżu.
Kim Kardashian znów zadała szyku podczas paryskiego tygodnia mody. Celebrytka została przyłapana ubiegłego wieczoru na mieście w dość niebanalnej stylizacji. Gwiazda włożyła prześwitujący, biały top, a do tego spódnicę w maxi połączoną ze spódnicą mini.
Look Kardashian był zainspirowany belgijskim projektantem mody Martiem Margiela, znanym z dekonstrukcyjnego i awangardowego podejścia do mody, które kwestionuje tradycyjne normy.
Największą furorę zrobił jednak nie look, a nowa fryzura celebrytki. Kim znana jest raczej z długich, ciemno-brązowych włosów, a tym razem zaskoczyła ostrym cięciem. Być może gwiazda jednak nie zdecydowała się na tak odważną zmianę, a założyła tylko perukę.
Fani celebrytki są zachwyceni jej nowym wizerunkiem, a w sieci pojawiła się masa komplementów. Co ciekawe, wielu porównywało ją, że wygląda teraz jak jej mama Kris Jenner albo obecna żona Kanye Westa, Bianca Censori.
- „Bianca Censori to ty?”
- „W tych krótkich włosach wyglądasz świetnie”
- „Wyglądasz jak twoja mama Kris”
- „Ty i Kris jesteście bliźniaczkami”
Gwiazda podzieliła się również fotkami z Paryża w nowej odsłonie, ale w innej stylizacji. Gwiazda zapozowała w czarnej kreacji z prześwitującym dołem. Na górę zarzuciła czarny płaszcz o błyszczącej strukturze wraz z futerkiem.
Zmiana na plus?