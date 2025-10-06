Nowa twarz Kim Kardashian! Fani komentują: „Wyglądasz jak twoja mama Kris”. Podobne? (FOTO)

Odmieniona Kim Kardashian w Paryżu

Kim Kardashian znów zadała szyku podczas paryskiego tygodnia mody. Celebrytka została przyłapana ubiegłego wieczoru na mieście w dość niebanalnej stylizacji. Gwiazda włożyła prześwitujący, biały top, a do tego spódnicę w maxi połączoną ze spódnicą mini.

Look Kardashian był zainspirowany belgijskim projektantem mody Martiem Margiela, znanym z dekonstrukcyjnego i awangardowego podejścia do mody, które kwestionuje tradycyjne normy.