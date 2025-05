Kris Jenner wygląda młodziej niż jej córki?! Ten zabieg chirurgiczny odmłodził ją o 30 lat (FOTO)

Kris Jenner przed operacją

Deep plane face lift, czyli głęboki lifting twarzy, to zaawansowany zabieg chirurgiczny, który działa nie tylko na poziomie skóry, ale także na warstwach mięśniowo-powięziowych. W przeciwieństwie do klasycznego liftingu, ten rodzaj operacji przynosi bardziej naturalny, długotrwały efekt odmłodzenia. Taki efekt utrzymuje się od 10 do 15 lat.