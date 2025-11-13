Grał Wojtusia w „M jak miłość”. Feliks Matecki ma 17 lat. Trudno go poznać!
Ależ chłopak się zmienił. Dziś jest nie do poznania!
Mały Wojtuś rozczulał serca widzów, kiedy pojawił się u boku Joasi (w tej roli Barbary Kurdej-Szatan).
Joasia jak bohaterka wyrwała Wojtusia ze szponów sekty.
Później losy Wojtka były chętnie oglądane przez widzów.
Odtwórczyni roli Joasi, czyli Barbara Kurdej-Szatan, która nie jest już związana z produkcją, przejęła wszystkie obowiązki rodzicielskie i tworzyła z Wojtusiem patchworkową rodzinę.
Później Feliks Matecki grał też w takich produkcjach, jak: „Orlęta. Grodno ’39”, „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”, „Adwokat”, „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”.
Widzowie podziwiali talent Filipa Mateckiego i wróżyli mu wielką karierę.
Później chłopak na jakiś czas zniknął z show-biznesu.
Filip Matecki skupił się na nauce i rozwijaniu swoich pasji w szkole.
Niedawno jednak znowu wrócił na szklany ekran.
Filip Matecki niedawno gościł w programie „Pytanie na śniadanie”, gdzie opowiedział o swojej wielkiej pasji do aktorstwa.
Wrócił także wspomnieniami do planu „M jak Miłość”.
Prowadzący byli pod wielkim wrażeniem metamorfozy młodego aktora.
Trzeba przyznać, że teraz wygląda zupełnie inaczej.
Tak dziś wygląda 17-letni Filip Matecki. Młody nastolatek kocha aktorstwo i zdradził, że jeszcze nie raz zaskoczy widzów!
„Dlaczego nie jesteś już taki malutki, żeby Cię można było tak przytulać, całować, głaskać, tak cię fajnie miętolić, mymlać, jak to robiła twoja serialowa mamusia Basia Kurdej-Szatan” — powiedziała Marzena Rogalska.