Gwiazdy brylują na Wielkiej Warszawskiej! Jan Lubomirski-Lanckoroński i Helena Mańkowska, Paweł Deląg z ukochaną, Marcin Łopucki z córką

Irena Kamińska-Radomska, Marcin Gortat, Mateusz Gessler, Zbigniew Buczkowski...

/ 28.09.2025 /
Aurora
Helena Mańkowska, Jan Lubomirski-Lanckoroński-min źródło AKPA

1 / 13

Helena Mańkowska i Jan Lubomirski-Lanckoroński

W niedzielę 28 września odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie wyścigów konnych. Na Wielkiej Warszawskiej pojawiło się wiele znanych i cenionych osobistości.

Paweł Deląg, Patrycja Komorowska źródło AKPA

2 / 13

Paweł Deląg i Patrycja Komorowska

Na czerwonym dywanie brylowali Helena Mańkowska i Jan Lubomirski-Lanckoroński, Paweł Deląg i Patrycja Komorowska, Irena Kamińska-Radomska, Marcin Gortat, Marek Siudym i wiele innych.

Irena Kamińska-Radomska-min źródło AKPA

3 / 13

Irena Kamińska-Radomska
Marcin Gortat-min źródło AKPA

4 / 13

Marcin Gortat
Marek Siudym-min źródło AKPA

5 / 13

Marek Siudym
Marcin Łopucki, Alikia Ilia Łopucka Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

6 / 13

Marcin Łopucki i Alikia Ilia Łopucka

Podczas wydarzenia pojawił się także mąż Katarzyny Skrzyneckiej – Marcin Łopucki razem z córką Alikią Ilią Łopucką.

Mateusz Gessler-min źródło AKPA

7 / 13

Mateusz Gessler
Zbigniew Buczkowski Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

8 / 13

Zbigniew Buczkowski
Na zdj.: Piotr Żyła, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

9 / 13

Piotr Żyła
Paweł Mazurek, Aneta Mazurek źródło AKPA

10 / 13

Paweł Mazurek i Aneta Mazurek
Marcin Gortat, Piotr Żyła źródło AKPA

11 / 13

Marcin Gortat i Piotr Żyła
Wielka Warszawska 2025 źródło AKPA

12 / 13

Wielka Warszawska 2025
Wielka Warszawska 2025 źródło AKPA

13 / 13

Wielka Warszawska 2025
