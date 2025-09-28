Gwiazdy brylują na Wielkiej Warszawskiej! Jan Lubomirski-Lanckoroński i Helena Mańkowska, Paweł Deląg z ukochaną, Marcin Łopucki z córką
Irena Kamińska-Radomska, Marcin Gortat, Mateusz Gessler, Zbigniew Buczkowski...
W niedzielę 28 września odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie wyścigów konnych. Na Wielkiej Warszawskiej pojawiło się wiele znanych i cenionych osobistości.
Na czerwonym dywanie brylowali Helena Mańkowska i Jan Lubomirski-Lanckoroński, Paweł Deląg i Patrycja Komorowska, Irena Kamińska-Radomska, Marcin Gortat, Marek Siudym i wiele innych.
Podczas wydarzenia pojawił się także mąż Katarzyny Skrzyneckiej – Marcin Łopucki razem z córką Alikią Ilią Łopucką.
