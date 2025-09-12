Gwiazdy hucznie świętują 25-lecie Cinema City! Promienna Aleksandra Żebrowska, Mateusz Banasiuk
Karolina Woźniak i Tomasz Iwan, Agnieszka Hekiert, Olivier Janiak...
/ 12.09.2025 /
źródło AKPA
Mateusz Banasiuk
12 września obyło się świętowanie 25-lecia Cinema City w Polsce.
Karolina Woźniak i Tomasz Iwan
Na wydarzeniu pojawili się m.in. Aleksandra Żebrowska, Mateusz Banasiuk, Karolina Woźniak i Tomasz Iwan, Agnieszka Hekiert, Olivier Janiak i inni.
Aleksandra Żebrowska
Olivier Janiak
Agnieszka Hekiert
Anna Matysiak
Magdalena Modra-Krupska
Sandra Kościelniak
Andrzej Pągowski
