Gwiazdy hucznie świętują 55. urodziny Michała Milowicza! Imprezowa Katarzyna Skrzynecka, Rafał Zawierucha, Mery Spolsky
Olga Borys, Adrianna Biedrzyńska, Karolina i Krzysztof Skiba i wiele innych.
Michał Milowicz 16 września postanowił wyprawić huczne 55. urodziny! Z pewnością aktor przemyślał każdy szczegół imprezy.
Na swoje wydarzenie zorganizowane w eksluzywnym barze w centrum Warszawy zaprosił plejadę gwiazd.
Wśród zaproszonych gości oprócz rodziny aktora, znaleźli się m.in. Olga Borys, Katarzyna Skrzynecka, Rafał Zawierucha, Mery Spolsky, Adrianna Biedrzyńska, Karolina i Krzysztof Skiba i wiele innych gwiazd polskiego show-biznesu.
