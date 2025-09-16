times-dark
Gwiazdy hucznie świętują 55. urodziny Michała Milowicza! Imprezowa Katarzyna Skrzynecka, Rafał Zawierucha, Mery Spolsky

Olga Borys, Adrianna Biedrzyńska, Karolina i Krzysztof Skiba i wiele innych.

16.09.2025
55. urodziny Michała Milowicza

Michał Milowicz 16 września postanowił  wyprawić huczne 55. urodziny! Z pewnością aktor przemyślał każdy szczegół imprezy.

Na swoje wydarzenie zorganizowane w eksluzywnym barze w centrum Warszawy zaprosił plejadę gwiazd.

Wśród zaproszonych gości oprócz rodziny aktora, znaleźli się m.in. Olga Borys, Katarzyna Skrzynecka, Rafał Zawierucha, Mery Spolsky, Adrianna Biedrzyńska, Karolina i Krzysztof Skiba i wiele innych gwiazd polskiego show-biznesu.

