Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)

To już kolejna sytuacja, gdy Brooklyn i Nicola rezygnują z udziału w ważnych wydarzeniach rodzinnych.

Wcześniej para nie pojawiła się również na pokazie kolekcji Victorii podczas Paryskiego Tygodnia Mody.

Według doniesień zachodnich mediów, relacje Brooklyna z rodziną nie są tak bliskie jak dawniej. Od ślubu z Nicolą w 2022 roku najstarszy syn Beckhamów miał zacieśnić więzi z rodziną żony – miliarderem Nelsonem Peltzem i jego żoną Claudią.