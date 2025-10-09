Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)
Na premierze zabrakło jednej z najważniejszych osób...
Victoria Beckham, była członkini kultowego zespołu Spice Girls i uznana projektantka mody, ma za sobą wyjątkowy wieczór.
W Londynie odbyła się uroczysta premiera dokumentalnego serialu Netfliksa poświęconego jej życiu i karierze.
Produkcja „Victoria Beckham” ma pokazać, jak artystka przeszła drogę od gwiazdy pop do jednej z najbardziej wpływowych kobiet w świecie mody.
Na czerwonym dywanie Victoria olśniła wszystkich w śnieżnobiałym komplecie – dopasowanej spódnicy z wysokim rozcięciem, bluzce i marynarce.
U jej boku nie mogło zabraknąć męża, Davida Beckhama, który jak zawsze postawił na ponadczasową elegancję. Parze towarzyszyła trójka młodszych dzieci: Romeo, Cruz i Harper.
Rodzina Beckhamów pojawiła się w niemal identycznych, czarno-białych stylizacjach, tworząc spójną i pełną klasy całość. Jedyną osobą, której zabrakło, był Brooklyn Beckham, najstarszy syn Victorii i Davida oraz jego żony, Nicoli Peltz.
To już kolejna sytuacja, gdy Brooklyn i Nicola rezygnują z udziału w ważnych wydarzeniach rodzinnych.
Wcześniej para nie pojawiła się również na pokazie kolekcji Victorii podczas Paryskiego Tygodnia Mody.
Według doniesień zachodnich mediów, relacje Brooklyna z rodziną nie są tak bliskie jak dawniej. Od ślubu z Nicolą w 2022 roku najstarszy syn Beckhamów miał zacieśnić więzi z rodziną żony – miliarderem Nelsonem Peltzem i jego żoną Claudią.
Premiera serialu „Victoria Beckham” była dla projektantki wyjątkowym momentem. Na widowni pojawiły się dawne koleżanki z zespołu Spice Girls – Emma Bunton i Melanie C, a także przyjaciółka Victorii, Eva Longoria.
Serial Netfliksa ma ukazać nie tylko kulisy jej kariery i życia prywatnego, ale też to, jak przez lata walczyła o niezależność i uznanie w świecie, który początkowo widział w niej „żonę piłkarza”.
Anonim | 9 października 2025
