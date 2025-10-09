times-dark
Kozaczek
Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)

Na premierze zabrakło jednej z najważniejszych osób...

David Beckham Victoria Beckham
09.10.2025
Marysia
beckhamowie źródło Forum

Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)

Victoria Beckham, była członkini kultowego zespołu Spice Girls i uznana projektantka mody, ma za sobą wyjątkowy wieczór.

W Londynie odbyła się uroczysta premiera dokumentalnego serialu Netfliksa poświęconego jej życiu i karierze.

Produkcja „Victoria Beckham” ma pokazać, jak artystka przeszła drogę od gwiazdy pop do jednej z najbardziej wpływowych kobiet w świecie mody.

Screenshot

Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)

Na czerwonym dywanie Victoria olśniła wszystkich w śnieżnobiałym komplecie – dopasowanej spódnicy z wysokim rozcięciem, bluzce i marynarce.

U jej boku nie mogło zabraknąć męża, Davida Beckhama, który jak zawsze postawił na ponadczasową elegancję. Parze towarzyszyła trójka młodszych dzieci: Romeo, Cruz i Harper.

Screenshot

Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)

Rodzina Beckhamów pojawiła się w niemal identycznych, czarno-białych stylizacjach, tworząc spójną i pełną klasy całość. Jedyną osobą, której zabrakło, był Brooklyn Beckham, najstarszy syn Victorii i Davida oraz jego żony, Nicoli Peltz.

Screenshot

Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)

To już kolejna sytuacja, gdy Brooklyn i Nicola rezygnują z udziału w ważnych wydarzeniach rodzinnych.

Wcześniej para nie pojawiła się również na pokazie kolekcji Victorii podczas Paryskiego Tygodnia Mody.

Według doniesień zachodnich mediów, relacje Brooklyna z rodziną nie są tak bliskie jak dawniej. Od ślubu z Nicolą w 2022 roku najstarszy syn Beckhamów miał zacieśnić więzi z rodziną żony – miliarderem Nelsonem Peltzem i jego żoną Claudią.

@houseofsportyph Spice Girls reunited at the premiere of Victoria Beckham Netflix Documentary. 😍 #CapCut #spicegirls #fyp #victoriabeckhamnetflix #sportyspice ♬ Spice Up Your Life - Spice Girls

Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)

Premiera serialu „Victoria Beckham” była dla projektantki wyjątkowym momentem. Na widowni pojawiły się dawne koleżanki z zespołu Spice GirlsEmma Bunton i Melanie C, a także przyjaciółka Victorii, Eva Longoria.

Screenshot

Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)

Serial Netfliksa ma ukazać nie tylko kulisy jej kariery i życia prywatnego, ale też to, jak przez lata walczyła o niezależność i uznanie w świecie, który początkowo widział w niej „żonę piłkarza”.

@marieclaire_au Victoria Beckham stepped into the spotlight for the premiere of her new documentary, turning heads in true Posh style. But fans were quick to notice the absence of her eldest son, Brooklyn. The highly anticipated doco lands in Australia on 12 October — mark your calendars! #VictoriaBeckham #BeckhamDocumentary #BrooklynMissing #AussiePremiere #VBStyle ♬ original sound - Cowboy Carter Tour

Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)
Launch of documentary series

Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)
