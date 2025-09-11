times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan

Gwiazdy bawią się na premierze „Wędrówki z dinozaurami”! Marika z uroczymi SYNAMI, Michał Koterski

Aneta Zając, Marta Dąbrowska, Piotr Zelt, Michał Kassin...

Aneta Zając Marika Marta Dąbrowska Michał Koterski
/ 11.09.2025 /
Aurora
Michał Koterski-min źródło AKPA

1 / 12

Michał Koterski

11 września odbyła się premiera BBC Earth – „Wędrówki z dinozaurami”. Na pokazie pojawiło się wiele gwiazd wraz z dziećmi.

Michał Koterski źródło AKPA

2 / 12

Michał Koterski

Na ściance brylowali m.in. Marika z synami, Michał Koterski, Aneta Zając, Marta Dąbrowska, Piotr Zelt, Michał Kassin i inni.

Marika źródło AKPA

3 / 12

Marika
Marika-min źródło AKPA

4 / 12

Marika
Aneta Zając źródło AKPA

5 / 12

Aneta Zając
Marta Dąbrowska-min źródło AKPA

6 / 12

Marta Dąbrowska
Piotr Zelt-min źródło AKPA

7 / 12

Piotr Zelt
Michał Kassin-min źródło AKPA

8 / 12

Michał Kassin
Milena Rostkowska-Galant-min źródło AKPA

9 / 12

Milena Rostkowska-Galant
premiera źródło AKPA

10 / 12

Wędrówki z dinozaurami - premiera BBC Earth
Wędrówki z dinozaurami - premiera BBC Earth-min źródło AKPA

11 / 12

Wędrówki z dinozaurami - premiera BBC Earth
Wędrówki z dinozaurami - premiera BBC Earth-min źródło AKPA

12 / 12

Wędrówki z dinozaurami - premiera BBC Earth
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 11 września 2025 Odpowiedz

Gwiazdy,,.. te macha w piątym łbuw, git nawet ie wrak koło tą ZR,

POLECANE DLA CIEBIE
Gwiazdy brylują na premierze „Teściowe 3”! Szykowna Kuna, Dorociński, zmysłowa Ostaszewska…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Adam Woronowicz Izabela Kuna
Gwiazdy brylują na premierze „Teściowe 3”! Szykowna Kuna, Dorociński, zmysłowa Ostaszewska…(FOTO)
Adam Woronowicz, Magdalena Popławska...
Odważna Maja Ostaszewska na premierze „Teściowie 3”. Niewiele brakowało od poważnej wpadki modowej! (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Styl gwiazd Wpadki gwiazd
Maja Ostaszewska Premiera Filmu
Odważna Maja Ostaszewska na premierze „Teściowie 3”. Niewiele brakowało od poważnej wpadki modowej! (FOTO)
Ależ zaszalała!
Gwiazdy brylują na nowym sezonie w Scenie Relax! Ultrakobieca Herbuś, Fabijański, dziewczęca Moro…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Czerwony Dywan Dominika Gwit
Gwiazdy brylują na nowym sezonie w Scenie Relax! Ultrakobieca Herbuś, Fabijański, dziewczęca Moro…(FOTO)
Katarzyna Maciąg, Dominika Gwit, Aldona Orman, Jakub Kucner...
Zatrzęsienie gwiazd na ramówce Telewizji Puls! Marta Krupa, Gosia Andrzejewicz, Filip Gurłacz, Aleksandra Kisio
Czerwony dywan
Aleksandra Szwed Filip Gurłacz
Zatrzęsienie gwiazd na ramówce Telewizji Puls! Marta Krupa, Gosia Andrzejewicz, Filip Gurłacz, Aleksandra Kisio
Aleksandra Szwed, Monika Jarosińska, Kinga Zawodnik, Marek Siudym...
Wysyp gwiazd na premierze serialu „Breslau”! Ekstrawagancka Olga Bołądź, Agata Kulesza, Maria Dębska, Koroniewska
Czerwony dywan
Agata Kulesza Joanna Koroniewska
Wysyp gwiazd na premierze serialu „Breslau”! Ekstrawagancka Olga Bołądź, Agata Kulesza, Maria Dębska, Koroniewska
Joanna Brodzik, Aleksandra Hamkało, Sandra Drzymalska, Emilia Dankwa, Natalia Kukulska...
Natalia Kukulska z CÓRKĄ brylują na czerwonym dywanie! Ich stylizacje to kwintesencja kobiecości
Czerwony dywan
Anna Dąbrówka Natalia Kukulska
Natalia Kukulska z CÓRKĄ brylują na czerwonym dywanie! Ich stylizacje to kwintesencja kobiecości
Pojawiły się w pięknych kreacjach na premierze serialu "Breslau".
Tłumy gwiazd na MTV Video Music Awards 2025! Ariana Grande, Mariah Carey, Paris Hilton…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Programy TV
Ariana Grande Mariah Carey
Tłumy gwiazd na MTV Video Music Awards 2025! Ariana Grande, Mariah Carey, Paris Hilton…(FOTO)
Tyla, Sabrina Carpenter, Ricky Martin...
Doda zachwyciła w studio Dzień Dobry TVN
Czerwony dywan
Doda Dzień Dobry Tvn
Doda zachwyciła w studio Dzień Dobry TVN
Doda świętuje dwie dekady kariery z klasą, humorem i spektakularnym lookiem!
Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! Później zaskoczyła publiczność występem (WIDEO)
Czerwony dywan Gwiazdy Newsy Polscy celebryci
Julia Wieniawa
Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! Później zaskoczyła publiczność występem (WIDEO)
Na pokazie L’Oreal Paris Wieniawa nie tylko oczarowała w roli modelki, ale też zaśpiewała swój hit.
Celebrytki na pokazie drogerii. Naturalna ukochana Milika, Leszczak w odważnej koronce, drapieżna Wieniawa na wybiegu
Czerwony dywan Polscy celebryci
Celebrytki na pokazie drogerii. Naturalna ukochana Milika, Leszczak w odważnej koronce, drapieżna Wieniawa na wybiegu
Irena Kamińska-Radomska, Sylwia Lipka, Magdalena Boczarska...
Gwiazdy brylują na „ELLE Style Awards”! Sara Boruc wróciła na salony, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Warnke
Czerwony dywan
Joanna Opozda Maja Bohosiewicz
Gwiazdy brylują na „ELLE Style Awards”! Sara Boruc wróciła na salony, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Warnke
Maja Bohosiewicz, Joanna Opozda, Karolina Pisarek, Maffashion, Małgorzata Rozenek-Majdan...
Gwiazdy brylują na premierze serialu „Minuta ciszy 2”! Stylowa Aleksandra Popławska, Katarzyna Kwiatkowska, Robert Więckiewicz
Czerwony dywan
Aleksandra Popławska Katarzyna Kwiatkowska
Gwiazdy brylują na premierze serialu „Minuta ciszy 2”! Stylowa Aleksandra Popławska, Katarzyna Kwiatkowska, Robert Więckiewicz
Marta Ścisłowicz, Aleksandra Konieczna, Adam Bobik, Piotr Rogucki, Karolina Bruchnicka...
Wysyp gwiazd programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”! Obłędna Justyna Steczkowska, Julia Żugaj, Edyta Herbuś
Czerwony dywan Programy TV
Edyta Herbuś Julia Żugaj
Wysyp gwiazd programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”! Obłędna Justyna Steczkowska, Julia Żugaj, Edyta Herbuś
Aleksandra Szwed, Katarzyna Skrzynecka, Filip Lato, Agnieszka Hyży, Stefano Terrazzino...
Plejada gwiazd na premierze 2. sezonu programu „Good Luck Guys”! Karolina Pisarek, Monika Goździalska, Piotr Mróz, Stifler… (FOTO)
Czerwony dywan Gwiazdy Newsy Polscy celebryci Programy TV
Good Luck Guys Karolina Pisarek
Plejada gwiazd na premierze 2. sezonu programu „Good Luck Guys”! Karolina Pisarek, Monika Goździalska, Piotr Mróz, Stifler… (FOTO)
Tamara Gonzalez Perea, Monika Kociołek, Qczaj...
Magda Gessler CAŁUJE Michela Morana na gwiazdorskiej uczcie „MasterChefa”! Wyglądali jak król i królowa balu
Czerwony dywan Programy TV
Magda Gessler Masterchef
Magda Gessler CAŁUJE Michela Morana na gwiazdorskiej uczcie „MasterChefa”! Wyglądali jak król i królowa balu
Pojawiły się największe talenty programu kulinarnego.
Gala amfAR przyciągnęła tłumy gwiazd. Halsey z ukochanym, Kevin Spacey, Paris Jackson…
Czerwony dywan
Colman Domingo Halsey
Gala amfAR przyciągnęła tłumy gwiazd. Halsey z ukochanym, Kevin Spacey, Paris Jackson…
Ava Max oczarowała wszystkich w czerwonej kreacji.
 