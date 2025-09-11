Gwiazdy bawią się na premierze „Wędrówki z dinozaurami”! Marika z uroczymi SYNAMI, Michał Koterski
Aneta Zając, Marta Dąbrowska, Piotr Zelt, Michał Kassin...
/ 11.09.2025 /
źródło AKPA
1 / 12
Michał Koterski
11 września odbyła się premiera BBC Earth – „Wędrówki z dinozaurami”. Na pokazie pojawiło się wiele gwiazd wraz z dziećmi.
źródło AKPA
2 / 12
Michał Koterski
Na ściance brylowali m.in. Marika z synami, Michał Koterski, Aneta Zając, Marta Dąbrowska, Piotr Zelt, Michał Kassin i inni.
źródło AKPA
3 / 12
Marika
źródło AKPA
4 / 12
Marika
źródło AKPA
5 / 12
Aneta Zając
źródło AKPA
6 / 12
Marta Dąbrowska
źródło AKPA
7 / 12
Piotr Zelt
źródło AKPA
8 / 12
Michał Kassin
źródło AKPA
9 / 12
Milena Rostkowska-Galant
źródło AKPA
10 / 12
Wędrówki z dinozaurami - premiera BBC Earth
źródło AKPA
11 / 12
Wędrówki z dinozaurami - premiera BBC Earth
źródło AKPA
12 / 12
Wędrówki z dinozaurami - premiera BBC Earth
Anonim | 11 września 2025
Gwiazdy,,.. te macha w piątym łbuw, git nawet ie wrak koło tą ZR,