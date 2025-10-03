times-dark
Czerwony dywan

Plejada gwiazd na wydarzeniu specjalnym Stopklatki! Maryla Rodowicz, Maciej Pela, Aneta Zając, Grzegorz Collins

Laura Samojłowicz, Roman Szczeblewski, Irena Adamiak...

Aneta Zając Laura Samojłowicz Maciej Pela Maryla Rodowicz
/ 03.10.2025 /
akpa20251002_zajazd_dg_33829-min

Zajazd. Będzie się działo - wydarzenie specjalne

2 października w warszawskim Kinogramie odbyła się oficjalna prezentacja pierwszego serialu codziennego Stopklatki – „Zajazd. Będzie się działo”, z udziałem obsady i gwiazd odcinków specjalnych.

Maryla Rodowicz i Po prostu Damianmin źródło AKPA

Maryla Rodowicz i Po prostu Damian

Wydarzenie specjalne obejmowało przedpremierowy pokaz pierwszego odcinka, spotkanie z obsadą i twórcami oraz wyjątkowy koncert ikony polskiej muzyki – Maryli Rodowicz, która wystąpi w jednym z odcinków jako gość specjalny.

Maryla Rodowicz-min źródło AKPA

Maryla Rodowicz

Podczas wydarzenia Stopklatka ujawniła gwiazdy dwóch odcinków specjalnych serialu „Zajazd. Będzie się działo”. Wśród gości zajazdu pojawią się Maryla Rodowicz, a także Sylwia Bomba i Grzegorz Collins.

Laura Samojłowicz źródło AKPA

Laura Samojłowicz

Na premierze pojawili się również licznie zaproszeni goście, w tym influencerzy, aktorzy i prezenterzy, m.in. Julia Oleś, Aneta Zając i Maciej Pela.

Maciej Pela-min źródło AKPA

Maciej Pela
Aneta Zając-min źródło AKPA

Aneta Zając
Grzegorz Collins-min źródło AKPA

Grzegorz Collins
Roman Szczeblewski-min źródło AKPA

Roman Szczeblewski
Irena Adamiak źródło AKPA

Irena Adamiak
Oliwia Drożdżyk-min źródło AKPA

Oliwia Drożdżyk
Oliwia Frys źródło AKPA

Oliwia Frys
Na zdj.: Miłosz Błach, Fot. Gałązka/AKPA źródło AKPA

Miłosz Błach
Ewa Lorska-min źródło AKPA

Ewa Lorska
