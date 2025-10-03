Plejada gwiazd na wydarzeniu specjalnym Stopklatki! Maryla Rodowicz, Maciej Pela, Aneta Zając, Grzegorz Collins
Laura Samojłowicz, Roman Szczeblewski, Irena Adamiak...
2 października w warszawskim Kinogramie odbyła się oficjalna prezentacja pierwszego serialu codziennego Stopklatki – „Zajazd. Będzie się działo”, z udziałem obsady i gwiazd odcinków specjalnych.
Wydarzenie specjalne obejmowało przedpremierowy pokaz pierwszego odcinka, spotkanie z obsadą i twórcami oraz wyjątkowy koncert ikony polskiej muzyki – Maryli Rodowicz, która wystąpi w jednym z odcinków jako gość specjalny.
Podczas wydarzenia Stopklatka ujawniła gwiazdy dwóch odcinków specjalnych serialu „Zajazd. Będzie się działo”. Wśród gości zajazdu pojawią się Maryla Rodowicz, a także Sylwia Bomba i Grzegorz Collins.
Na premierze pojawili się również licznie zaproszeni goście, w tym influencerzy, aktorzy i prezenterzy, m.in. Julia Oleś, Aneta Zając i Maciej Pela.
