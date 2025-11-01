Halloween gwiazd 2025! Macaulay Culkin jako WC, Heidi Klum jako potwór, a to dopiero początek…(FOTO)
W takich wydaniach jeszcze ich nie widzieliście!
Jennifer Lawrence i Cooke Maroney w tym roku postawili na dość zabawne stroje. Aktorka przebrała się za krowę, a jej ukochany z sygnalizację świetlną.
Nie mniej kreatywny był Macaulay Culkin znany z głównej roli „Kevina samego w domu”. Aktora postanowił przebrać się z WC.
Jego żona Brenda Song wskoczyła natomiast w stój odlotowej agentki, a ich synek był przebrany za batmana.
Nie da się ukryć, że chyba największy popis dała Heidi Klum. Modelka wskoczyła w przerażający strój, którego aż brakuje słów aby opisać.
Camila Cabello i jej chłopak Henry Junior Chalhoub postawili na nieco bardziej stonowe looki i przebrali się w kowbojskie stroje.
Lady Gaga postawiła na nieco bardziej artystyczną stylizację nawiązującą do święta zmarłych. Kreacja z kwiatów, na głowie skrzydła, a w ręce łopata.
Piosenkarka Pink przebrała się natomiast za mężczyznę. Wyszło jej to tak dobrze, że trudno ją rozpoznać.
Hailey Bieber postawiła natomiast na postać z bajki „Iniemamocni”.
Naomi Campbell natomiast postawiła za look w princie zebry, ale zachowała przy tym kobiecość i seksapil.
Lily Allen również zaskoczyła kostiumem. Czyżby przebrała się za jakąś postać z bajki?
Jedna z najbardziej upiornych i przerażających stylizacji w tym rankingu zdecydowanie należy do rapera Tyga.