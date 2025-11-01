times-dark
Kozaczek
Halloween gwiazd 2025! Macaulay Culkin jako WC, Heidi Klum jako potwór, a to dopiero początek…(FOTO)

W takich wydaniach jeszcze ich nie widzieliście!

/ 01.11.2025 /
Jennifer Lawrence i Cooke Maroney

Jennifer Lawrence i  Cooke Maroney w tym roku postawili na dość zabawne stroje. Aktorka przebrała się za krowę, a jej ukochany z sygnalizację świetlną.

Macaulay Culkin

Nie mniej kreatywny był Macaulay Culkin znany z głównej roli „Kevina samego w domu”. Aktora postanowił przebrać się z WC.

Brenda Song

Jego żona Brenda Song wskoczyła natomiast w stój odlotowej agentki, a ich synek był przebrany za batmana.

Heidi Klum

Nie da się ukryć, że chyba największy popis dała Heidi Klum. Modelka wskoczyła w przerażający strój, którego aż brakuje słów aby opisać.

Camila Cabello i Henry Junior Chalhoub

Camila Cabello i jej chłopak Henry Junior Chalhoub postawili na nieco bardziej stonowe looki i przebrali się w kowbojskie stroje.

Bradley Cooper, Irina Shayk, Lea De Seine
Bradley Cooper i  Irina Shayk wraz z córką Leą De Seine również zaskoczyli lookami. Modelka przebrała się za czarownicę, a aktor za wilkołaka.

Lady Gaga

Lady Gaga postawiła na nieco bardziej artystyczną stylizację nawiązującą do święta zmarłych. Kreacja z kwiatów, na głowie skrzydła, a w ręce łopata.

Pink

Piosenkarka Pink przebrała się natomiast za mężczyznę. Wyszło jej to tak dobrze, że trudno ją rozpoznać.

Hailey Bieber

Hailey Bieber postawiła natomiast na postać z bajki „Iniemamocni”.

Naomi Campbell

Naomi Campbell natomiast postawiła za look w princie zebry, ale zachowała przy tym kobiecość i seksapil.

Lily Allen

Lily Allen również zaskoczyła kostiumem. Czyżby przebrała się za jakąś postać z bajki?

Tyga

Jedna z najbardziej upiornych i przerażających stylizacji w tym rankingu zdecydowanie należy do rapera Tyga.

