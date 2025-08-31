Huczny ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów niczym z Hollywood! Fajerwerki, zmiana kreacji i bajkowa sceneria
Polityk po raz kolejny powiedział "TAK".
Jeszcze niedawno cała Polska śledziła huczne rozstanie polityka z Marianną Schreiber, która o końcu ich małżeństwa dowiedziała się z mediów. Obserwując nowe życie miłosne Marianny, internauci nie zapomnieli o polityku. W mediach społecznościowych zawrzało, gdy Weronika Reiter, nowa partnerka Łukasza Schreibera opublikowała zdjęcie pierścionka zaręczynowego. Dołączony do fotografii opis nie pozostawił złudzeń: „Powiedziałam tak. Na zawsze Łukasz Schreiber”.
Jak się okazuje polityk Łukasz Schreiber na dobre rozpoczął nowy rozdział w życiu prywatnym. W miniony piątek wziął ślub z Weroniką Reiter. W niedzielę poinformował fanów w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznej ceremonii.
Nowa żona polityka chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się fragmentami swojego życia. Nie zapomniała także podzielić się wyjątkowymi chwilami ze ślubu z politykiem i natychmiast zmieniła nazwisko w mediach społecznościowych. Od teraz widnieje jako Weronika Schreiber.
„Poślubiłam miłość swojego życia” – napisała świeżo upieczona żona.
Ślub odbył się w malowniczej scenerii nad wodą, o zachodzie słońca. Panna młoda zaprezentowała się w klasycznej białej sukni z odkrytymi ramionami, w której złożyła małżeńską przysięgę. Pan młody wybrał elegancki czarny garnitur.
Podczas wesela Weronika zdecydowała się na zmianę stylizacji. Drugą kreację stanowiła krótka sukienka ozdobiona piórami i perłami.
Internauci szybko zareagowali na nowinę o ślubie polityka. Oprócz gratulacji pojawiło się wiele słów odnośnie jego byłego związku z Marianną.
„To będzie ciężki tydzień dla Marianki…; Marianka płakała jak oglądała; Wszystkiego Najpiękniejszego dla Was Kochani; Cudowni ❤️ miłości na kolejne lata 😍; Wow! Jestem w szoku, niemniej gratuluję i życzę dużo zdrowia i miłości” – czytamy w komentarzach.
Nowożeńcy świętowali z przytupem, a na Instagramie już pojawiły się kadry nie tylko stylizacji pary, ale i dekoracji ślubnych. Nie da się ukryć, że postawili na trendy, które od lat królują na ślubach największych gwiazd i influencerów.
Anonim | 1 września 2025
niki | 1 września 2025
chłop nie uczy się n błędach,trzecia żona i nie ostatnia
Anonim | 1 września 2025
Aggi | 31 sierpnia 2025
Szczęścia, absolutnie nie dziwię się że rozstał się z tamtą – ona jest niereformowalna i sprzeda wszystko do mediów żeby się pokazać chociaż na 5 mi🙈
marta | 31 sierpnia 2025
Nastepna modelka