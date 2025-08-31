times-dark
Kozaczek
Huczny ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów niczym z Hollywood! Fajerwerki, zmiana kreacji i bajkowa sceneria

Polityk po raz kolejny powiedział "TAK".

31.08.2025
sch_wer_ka

Ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów

Jeszcze niedawno cała Polska śledziła huczne rozstanie polityka z Marianną Schreiber, która o końcu ich małżeństwa dowiedziała się z mediów. Obserwując nowe życie miłosne Marianny, internauci nie zapomnieli o polityku. W mediach społecznościowych zawrzało, gdy Weronika Reiter, nowa partnerka Łukasza Schreibera opublikowała zdjęcie pierścionka zaręczynowego. Dołączony do fotografii opis nie pozostawił złudzeń: „Powiedziałam tak. Na zawsze Łukasz Schreiber”.

IG/sch_wer_ka

Ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów

Jak się okazuje polityk Łukasz Schreiber na dobre rozpoczął nowy rozdział w życiu prywatnym. W miniony piątek wziął ślub z Weroniką Reiter. W niedzielę poinformował fanów w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznej ceremonii.

IG/sch_wer_ka

Ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów

Nowa żona polityka chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się fragmentami swojego życia. Nie zapomniała także podzielić się wyjątkowymi chwilami ze ślubu z politykiem i natychmiast zmieniła nazwisko w mediach społecznościowych. Od teraz widnieje jako Weronika Schreiber.


„Poślubiłam miłość swojego życia” – napisała świeżo upieczona żona.

IG/bartkowiak.flowerboutique

Ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów

Ślub odbył się w malowniczej scenerii nad wodą, o zachodzie słońca. Panna młoda zaprezentowała się w klasycznej białej sukni z odkrytymi ramionami, w której złożyła małżeńską przysięgę. Pan młody wybrał elegancki czarny garnitur.

IG/sch_wer_ka

Ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów

Podczas wesela Weronika zdecydowała się na zmianę stylizacji. Drugą kreację stanowiła krótka sukienka ozdobiona piórami i perłami.

 

IG/bartkowiak.flowerboutique

Ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów

Internauci szybko zareagowali na nowinę o ślubie polityka. Oprócz gratulacji pojawiło się wiele słów odnośnie jego byłego związku z Marianną.

 

„To będzie ciężki tydzień dla Marianki…; Marianka płakała jak oglądała; Wszystkiego Najpiękniejszego dla Was Kochani; Cudowni ❤️ miłości na kolejne lata 😍; Wow! Jestem w szoku, niemniej gratuluję i życzę dużo zdrowia i miłości” – czytamy w komentarzach.

IG/bartkowiak.flowerboutique

Ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów

Nowożeńcy świętowali z przytupem, a na Instagramie już pojawiły się kadry nie tylko stylizacji pary, ale i dekoracji ślubnych. Nie da się ukryć, że postawili na trendy, które od lat królują na ślubach największych gwiazd i influencerów.

IG/sch_wer_ka

Ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów
IG/bartkowiak.flowerboutique

Ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów

Ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów
Anonim | 1 września 2025

niki | 1 września 2025

chłop nie uczy się n błędach,trzecia żona i nie ostatnia

Anonim | 1 września 2025

Aggi | 31 sierpnia 2025

Szczęścia, absolutnie nie dziwię się że rozstał się z tamtą – ona jest niereformowalna i sprzeda wszystko do mediów żeby się pokazać chociaż na 5 mi🙈

marta | 31 sierpnia 2025

Nastepna modelka

