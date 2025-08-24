Nowy etap w życiu, włoska sceneria i atmosfera niczym z romantycznego filmu, tak wyglądał ślub Kamili Kalińczak. Dziennikarka znana z anteny TVN24, powiedziała „tak” Marcinowi Stępniakowi, z którym od pewnego czasu tworzy szczęśliwy związek.

Kamila Kalińczak wyszła za mąż

Choć w przeszłości otwarcie mówiła o trudnym rozwodzie, który był dla niej bolesnym doświadczeniem, dziś nie kryje radości i wdzięczności za nową miłość. W sierpniu, w otoczeniu najbliższych i przyjaciół, stanęła na ślubnym kobiercu, a wyjątkową chwilą podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych.

W sierpniu wyszłam za mąż. Dwa razy. Dolce vita na zawsze! – napisała na Instagramie.

Ceremonia odbyła się nad jeziorem Como, jednym z najbardziej urokliwych miejsc we Włoszech, które od lat przyciąga zakochanych z całego świata. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. Jacek Jelonek z partnerem, Krzysztof „Jankes” Jankowski oraz Damian Michałowski z „Dzień Dobry TVN”.

Duże zainteresowanie wzbudziły kreacje pary młodej. Kamila postawiła na minimalizm i klasykę. Tego na nałożyła prostą, białą suknię o długości do kolan, z szerokimi ramiączkami i welonem, uzupełnioną eleganckimi szpilkami. Na przyjęciu zaprezentowała się w drugiej sukni, lekkiej, kolorowej, w typowo włoskim stylu, idealnej na lato. Jej mąż wybrał trzyczęściowy garnitur w odcieniach brązu, który świetnie współgrał z klimatem uroczystości.

Zdjęcia z tego wyjątkowego dnia błyskawicznie obiegły sieć, zbierając mnóstwo gratulacji oraz serdecznych komentarzy. Internauci nie mają wątpliwości, że Kamila Kalińczak rozpoczęła nowy, szczęśliwy rozdział swojego życia w prawdziwie filmowej oprawie.