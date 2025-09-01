Łukasz Schreiber ogłosił w miniony weekend, że poślubił Weronikę Reiter. To trzecie małżeństwo polityka, który od blisko roku pokazuje się publicznie u boku nowej partnerki. Informacja o ślubie natychmiast wywołała reakcje zarówno internautów, jaki ze strony jego byłej żony, Marianny Schreiber.

Konflikt między Marianną i nową żoną Łukasza Schreibera

W rozmowie z Pudelkiem Marianna nie ukrywała niechęci do nowej rzeczywistości. Celebrytka ostro oceniła decyzję byłego męża i stwierdziła, że najprawdopodobniej nie jest to ostatni ślub polityka.

Łukaszowi bardzo łatwo przychodzi wstępować w związek małżeński, wszak jest to jego trzecia żona i zapewne nie ostatnia – mówiła w rozmowie Marianna Schreiber.

Suknia ślubna nowej żony Łukasza Schreibera ostro skrytykowana. „Podróbka z Instagrama”

Słowa te spotkały się z natychmiastową odpowiedzią świeżo upieczonej małżonki Łukasza Schreibera. Weronika w rozmowie z tym samym portalem uznała wypowiedź Marianny za bezpodstawną i zasugerowała, by była żona skupiła się na własnych sprawach.

Marianna Schreiber miażdży byłego męża. „Nie zostawiłam go, gdy miał innego faceta”

Na tym jednak się nie skończyło. Niedługo po wypowiedzi Marianny, na profilu Weroniki pojawiła się grafika z cytatem przypisywanym Markowi Twainowi. Nie wyraziła wprost, że komunikat jest skierowany do byłej żony jej aktualnego męża. Jednak ostatnie publiczne wymiany zdań między paniami sugerują, że tekst opublikowany przez Weronikę, był ich podsumowaniem.