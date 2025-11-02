times-dark
Kozaczek
Iwona Pavlović kończy 63 lata. Przez lata mama nie potrafiła jej wybaczyć…

"Mama czepiała się mnie, że nie mam dziecka".

02.11.2025
Iwona Pavlović kończy 63 lata

Iwona Pavlović od lat króluje na parkiecie i w telewizji. Surowa, szczera i niezwykle wymagająca jurorka „Tańca z Gwiazdami” od lat uchodzi za ikonę polskiego tańca. Ma na koncie liczne tytuły mistrzowskie, szkoliła setki tancerzy i sędziowała w prestiżowych konkursach na całym świecie. Choć dziś świętuje 63. urodziny w poczuciu spełnienia i miłości to jej droga wcale nie była łatwa.

Iwona Pavlović kończy 63 lata

Choć łączy je ogromna więź to relacja z mamą, panią Zenobią nie zawsze była prosta.Iwona Pavlović wspominała, że matka długo nie potrafiła pogodzić się z jej decyzją o rezygnacji z macierzyństwa.


 Mama czepiała się mnie, że nie mam dziecka. Na szczęście już przestała. Nie miałam czasu, bo tańczyłam, budowałam szkołę, a potem było już chyba za późno – przyznała jurorka w jednym z wywiadów.

Iwona Pavlović kończy 63 lata

Drugim trudnym momentem w relacji z mamą był rozwód Iwony z Arkadiuszem Pavloviciem. Jej mama przeżyła bardzo mocno rozwód córki i nowy związek z Wojciechem Oświęcimski:

 

Rodzice przeżyli razem 55 lat. Mama była przerażona, gdy dowiedziała się, że się zakochałam. Ale to uczucie było jak grom z jasnego nieba – dostałam strzałą w serce – wspominała Pavlović.

Iwona Pavlović kończy 63 lata

Dla tej miłości zaryzykowała wszystko. Dziś tworzy szczęśliwy związek z Wojciechem, z którym jest od 14 lat. Choć nie została mamą biologiczną, zbudowała wyjątkową więź z trzema synami męża:

To fantastyczni chłopcy, bardzo mnie szanują i uważają, by mnie nie urazić. Dziś wiem, że miłość do dzieci też trzeba w sobie wypracować – mówiła w rozmowie z Krystyną Pytlakowską.

Iwona Pavlović kończy 63 lata

Mimo dawnych różnic Iwona i jej mama są sobie bardzo bliskie. Córka i synowie dbają, by pani Zenobii niczego nie brakowało.

Ona na szczęście ma nas. Cały czas powtarza: „Gdyby nie dzieci…” – mówiła Pavlović w rozmowie z Faktem.

Iwona Pavlović kończy 63 lata

Gdy mama jurorki skończyła 90 lat rodzina przygotowała dla niej prawdziwe święto. Odbyło się przyjęcie z muzyką, pokazami i wzruszającymi wspomnieniami.

Było jak na weselu, płynęła cudowna energia, a mama była przeszczęśliwa – wspominała gwiazda.

Iwona Pavlović kończy 63 lata

Dziś Iwona Pavlović może świętować swoje 63. urodziny w spokoju i spełnieniu z kochającym mężem u boku, z sukcesem zawodowym i rodziną, która po latach znów jest blisko.
Jak mówi sama jurorka:

Mama zawsze mówiła, że życie to taniec. Raz szybki, raz wolny, ale najważniejsze, żeby nie zejść z parkietu.

Iwona Pavlović kończy 63 lata
