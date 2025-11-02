Iwona Pavlović kończy 63 lata. Przez lata mama nie potrafiła jej wybaczyć…
"Mama czepiała się mnie, że nie mam dziecka".
Iwona Pavlović od lat króluje na parkiecie i w telewizji. Surowa, szczera i niezwykle wymagająca jurorka „Tańca z Gwiazdami” od lat uchodzi za ikonę polskiego tańca. Ma na koncie liczne tytuły mistrzowskie, szkoliła setki tancerzy i sędziowała w prestiżowych konkursach na całym świecie. Choć dziś świętuje 63. urodziny w poczuciu spełnienia i miłości to jej droga wcale nie była łatwa.
Choć łączy je ogromna więź to relacja z mamą, panią Zenobią nie zawsze była prosta.Iwona Pavlović wspominała, że matka długo nie potrafiła pogodzić się z jej decyzją o rezygnacji z macierzyństwa.
Mama czepiała się mnie, że nie mam dziecka. Na szczęście już przestała. Nie miałam czasu, bo tańczyłam, budowałam szkołę, a potem było już chyba za późno – przyznała jurorka w jednym z wywiadów.
Drugim trudnym momentem w relacji z mamą był rozwód Iwony z Arkadiuszem Pavloviciem. Jej mama przeżyła bardzo mocno rozwód córki i nowy związek z Wojciechem Oświęcimski:
Rodzice przeżyli razem 55 lat. Mama była przerażona, gdy dowiedziała się, że się zakochałam. Ale to uczucie było jak grom z jasnego nieba – dostałam strzałą w serce – wspominała Pavlović.
Dla tej miłości zaryzykowała wszystko. Dziś tworzy szczęśliwy związek z Wojciechem, z którym jest od 14 lat. Choć nie została mamą biologiczną, zbudowała wyjątkową więź z trzema synami męża:
To fantastyczni chłopcy, bardzo mnie szanują i uważają, by mnie nie urazić. Dziś wiem, że miłość do dzieci też trzeba w sobie wypracować – mówiła w rozmowie z Krystyną Pytlakowską.
Mimo dawnych różnic Iwona i jej mama są sobie bardzo bliskie. Córka i synowie dbają, by pani Zenobii niczego nie brakowało.
Ona na szczęście ma nas. Cały czas powtarza: „Gdyby nie dzieci…” – mówiła Pavlović w rozmowie z Faktem.
Gdy mama jurorki skończyła 90 lat rodzina przygotowała dla niej prawdziwe święto. Odbyło się przyjęcie z muzyką, pokazami i wzruszającymi wspomnieniami.
Było jak na weselu, płynęła cudowna energia, a mama była przeszczęśliwa – wspominała gwiazda.
Dziś Iwona Pavlović może świętować swoje 63. urodziny w spokoju i spełnieniu z kochającym mężem u boku, z sukcesem zawodowym i rodziną, która po latach znów jest blisko.
Jak mówi sama jurorka:
Mama zawsze mówiła, że życie to taniec. Raz szybki, raz wolny, ale najważniejsze, żeby nie zejść z parkietu.
Anonim | 3 listopada 2025
Ala | 2 listopada 2025
Zazdrosnica ta kobieta!Dala bardzo niskie noty Pani Bursztynowic ,ktorej do piet nie dorarasta.Jesli chodzi o Agnieszke Kaczorowska rowniez.Powinni Pavlovic wyzucic na zbity pysk z tego programu!
Anonim | 3 listopada 2025
Kobieta | 2 listopada 2025
Nie wiem dlaczego ,ale nie mam zaufania do Pavlovic.Zle jej z oczu patrzy!