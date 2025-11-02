Iwona Pavlović kończy 63 lata. Przez lata mama nie potrafiła jej wybaczyć…

Iwona Pavlović kończy 63 lata

Iwona Pavlović od lat króluje na parkiecie i w telewizji. Surowa, szczera i niezwykle wymagająca jurorka „Tańca z Gwiazdami” od lat uchodzi za ikonę polskiego tańca. Ma na koncie liczne tytuły mistrzowskie, szkoliła setki tancerzy i sędziowała w prestiżowych konkursach na całym świecie. Choć dziś świętuje 63. urodziny w poczuciu spełnienia i miłości to jej droga wcale nie była łatwa.