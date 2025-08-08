Jak kiedyś wyglądała Julia Von Stein? Przeszła lifting i dziś jest nie do poznania
Julia Von Stein jako nastolatka. Zobaczcie zdjęcia!
Julia von Stein zasłynęła dzięki programowi „Królowe życia” i „Diabelnie Boskie”. Pokazała się, jako córka majętnych rodziców, którzy prowadzą między innym zakład pogrzebowy.
Ona sama też próbowała swoich sił jako projektantka trumien oraz specjalistka od makijażu pośmiertnego w rodzinnym interesie.
Julia von Stein niedawno przeszła lifting twarzy, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wielu internautów nie kryło zdziwienia, że 29-letnia influencerka zdecydowała się na zabieg kojarzony dotąd głównie ze starszymi kobietami, u których widoczne są już wyraźne oznaki starzenia.
Mimo tego trzeba przyznać, że po operacji plastycznej wygląda bardzo ładnie. Ostatnio pojawiła się na ramówce Polsatu i przykuła uwagę wszystkich tam obecnych. Zaprezentowała się w czarnej stylizacji z pończochami, szpilkach na platformie i okularach przeciwsłonecznych.
Dziedziczka fortuny nie ukrywa, że przez lata miała kompleksy, dlatego też zdecydowała się na wiele operacji plastycznych. Ostatnio z humorem pokazała na swoim TikToku, jak kiedyś wyglądała:
„Znikasz z mediów społecznościowych na długie lata”.
Na udostępnionych zdjęciach widać, że wygląd twarzy Julii uległ znacznym zmianom, podobnie jak jej fryzura. Obecnie jest blondynką, choć jej naturalny kolor włosów to ciemny brąz.
Zmienione wydają się również rysy twarzy: linia żuchwy, kształt nosa oraz oczu różnią się od tych z czasów jej nastoletnich lat.
