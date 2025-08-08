Jak kiedyś wyglądała Julia Von Stein? Przeszła lifting i dziś jest nie do poznania

Jak kiedyś wyglądała Julia Von Stein?

Julia von Stein niedawno przeszła lifting twarzy, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wielu internautów nie kryło zdziwienia, że 29-letnia influencerka zdecydowała się na zabieg kojarzony dotąd głównie ze starszymi kobietami, u których widoczne są już wyraźne oznaki starzenia.

Mimo tego trzeba przyznać, że po operacji plastycznej wygląda bardzo ładnie. Ostatnio pojawiła się na ramówce Polsatu i przykuła uwagę wszystkich tam obecnych. Zaprezentowała się w czarnej stylizacji z pończochami, szpilkach na platformie i okularach przeciwsłonecznych.