Liftingi gwiazd. Kosmetolog punktuje Julię Von Stein. Wspomniał też o Blance Lipińskiej!
"Ona miała POWIKŁANIA" — podkreślił ekspert.
Adam Piekut jest znanym kosmetologiem gwiazd i specjalistą od medycyny estetycznej. To do niego przychodzą takie gwiazdy jak: Paulla, czy Anna Popek.
Ostatnio w rozmowie z Kozaczkiem zdradził, co myśli o liftingach gwiazd.
„Lifting to najbardziej innowacyjny zabieg, jaki zapoczątkowała w ostatnim czasie Kris Jenner. 69- letnia celebrytka zaskoczyła wszystkich swoją odmienioną młodszą wersją siebie – obecnie z wyglądu przypomina swoje córki. Kris stosowała lifting od 2011 roku, więc robiła to regularnie i przeszła też operację plastyczną. Lifting to zabieg, który ma zadanie nie tylko odmłodzić i wyszczuplić twarz, on ma naciągnąć obwisłą skórę twarzy, szyi i podbródka. Lifting gwarantuje wyraźne podniesienie skóry, a także redukcję zmarszczek. Wśród zabiegów liftingujących wyróżnia się inwazyjny lifting twarzy, a również szereg zabiegów nieinwazyjnych” — zdradził Adam Piekut.
Co myśli zatem o liftingu twarzy Blanki Lipińskiej? Okazuje się, że kosmetolog jest fanem skóry autorki erotyków. Ma jednak małe „ale”…
„Pani Blanka Lipińska po liftingu wygląda młodziej, twarz wygląda promieniście. Pomimo że jak sama mówi, nie jest do końca zadowolona z zabiegu, ponieważ miała powikłania. Podczas zabiegu z jej twarzy usunięto stały wypełniacz, którego istnienia nie była świadoma. W czerwcu zdradziła mediom, że nadal nie ma czucia w części twarzy. Wtedy też opowiedziała, jak wyglądała interwencja chirurgiczna. Zapowiadała również, że zamierza wyciągnąć konsekwencje prawne wobec lekarki, która jak twierdzi celebrytka, nieprawidłowo wykonała swoją pracę. Bardzo ważne jest, aby przy takich zabiegach pacjent był osobą niepalącą, ponieważ pogarsza to stan gojenia się” — powiedział nam Adam Piekut.
Kosmetolog jest także fanem liftingu twarzy Krzysztofa Gojdzia, który wygląda teraz jeszcze lepiej niż wcześniej…
Wszystkie zabiegi inwazyjne, które są liftingujące, mają spełniać wiele warunków. W przypadku pana Krzysztofa Gojdzia była inna świadomość wykonywania zabiegu, ponieważ jest ekspertem w zakresie medycyny estetycznej, więc jak sam twierdzi, ten zabieg chce sprawdzić na sobie, by móc polecać swoi pacjentom — powiedział.
„W tak młodym wieku ilość zmarszczek jest niewielka, dlatego odradzałbym wykonywanie zabiegu liftingu u osób poniższej 30 roku życia. Przy takiej ilości zmarszczek lepszym rozwiązaniem byłby botoks. Pani Julia Von Stein przeszła kilka zabiegów, które ostatnim czasie wykonało wieku celebrytów to: lifting metodą deep plane, który obejmuje nie tylko naciąganie skóry, ale także mięśnia. Zdecydowała się również na kilka innych zabiegów, takich jak spiłowanie brody, endoskopowy lifting górnej partii twarzy oraz popularny wśród gwiazd zabieg foxy eye. Dodatkowo podniosła brwi i wstrzyknęła tłuszcz w dolne powieki oraz czoło. Jej przemiana jest szeroko komentowana w sieci, a sama pani Julia chętnie dzieli się efektami operacji z fanami” — powiedział Adam Piekut.
Kosmetolog jest jednak największym fanem przemiany Kris Jenner. Celebrytka przeszła lifting twarzy, który sprawił, że wygląda bardzo młodo i świeżo.
„Świetnie wykonany i we właściwy wieku, wygląda rewelacyjnie i wyrównała się wyglądem do wieku swoich córek. Ale pamiętamy o tym, że zabieg został wykonany we właściwym wieku, oraz że Kris Jenner prowadziła zdrowy tryb życia i dbała o swoją cerę korzystając z zabiegów medycyny estetycznej od wielu lat, z czym się nie kryła. Moim zdaniem jest to Złoty Gral Medycyny Estetycznej XXI wieku” — podsumował Adam Piekut.