Liftingi gwiazd. Kosmetolog punktuje Julię Von Stein. Wspomniał też o Blance Lipińskiej!

Liftingi gwiazd

Co myśli zatem o liftingu twarzy Blanki Lipińskiej? Okazuje się, że kosmetolog jest fanem skóry autorki erotyków. Ma jednak małe „ale”…

„Pani Blanka Lipińska po liftingu wygląda młodziej, twarz wygląda promieniście. Pomimo że jak sama mówi, nie jest do końca zadowolona z zabiegu, ponieważ miała powikłania. Podczas zabiegu z jej twarzy usunięto stały wypełniacz, którego istnienia nie była świadoma. W czerwcu zdradziła mediom, że nadal nie ma czucia w części twarzy. Wtedy też opowiedziała, jak wyglądała interwencja chirurgiczna. Zapowiadała również, że zamierza wyciągnąć konsekwencje prawne wobec lekarki, która jak twierdzi celebrytka, nieprawidłowo wykonała swoją pracę. Bardzo ważne jest, aby przy takich zabiegach pacjent był osobą niepalącą, ponieważ pogarsza to stan gojenia się” — powiedział nam Adam Piekut.