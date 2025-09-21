Julia Von Stein przed i po liftingu! 29-latka pokazała finalny efekt kosztownych operacji

Julia Von Stein przed liftingiem

„Dużo i chyba więcej już się nie dało. Lekki lifting szyi, lifting deep plane facelift, czyli taka najnowsza metoda liftingu twarzy. […] Piłowanie brody na prosto, mam zrobiony lip lift, lip lift przy skrzydełkach i w kącikach ust. Endoskopowy lifting twarzy, czyli policzki ciągnięte do góry. Później były foxy eye, lifting czoła, mieliśmy lifting brwi, przeszczep tłuszczu…” – opowiadała Julia w jednym z nagrań.