Julia Von Stein przed i po liftingu! 29-latka pokazała finalny efekt kosztownych operacji

Pochwaliła się fanom ogromną metamorfozą.

/ 21.09.2025 /
źródło Instagram/julia_von_stein

Julia Von Stein przed liftingiem

Julia Von Stein to influencerka oraz osobowość telewizyjna. 29-latka niedawno zdecydowała się na mocną metamorfozę twarzy. Celebrytka poddała się liftingowi, jak i kilku innym zabiegom.

Na zdj.: Julia von Stein, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Julia Von Stein przed liftingiem

„Dużo i chyba więcej już się nie dało. Lekki lifting szyi, lifting deep plane facelift, czyli taka najnowsza metoda liftingu twarzy. […] Piłowanie brody na prosto, mam zrobiony lip lift, lip lift przy skrzydełkach i w kącikach ust. Endoskopowy lifting twarzy, czyli policzki ciągnięte do góry. Później były foxy eye, lifting czoła, mieliśmy lifting brwi, przeszczep tłuszczu…” – opowiadała Julia w jednym z nagrań.

Na zdj.: Julia von Stein, Fot. Niemiec/AKPA

Julia Von Stein przed liftingiem

Julia mimo, że każdym etapem operacji, jak i powrotu do zdrowia dzieliła się z fanami w mediach społecznościowych, to właśnie teraz pochwaliła się już finalnym efektem ostatniej operacji.

Julia von Stein źródło YouTube/Julia von Stein

Julia Von Stein po liftingu

Zarówno na TikToku, jak i YouTube pokazała się w nowej odsłonie, a do tego postanowiła założyć perukę.

YouTube/Julia von Stein źródło YouTube/Julia von Stein

Julia Von Stein po liftingu

Podczas ostatniego vloga, na którym pokazała końcowy efekt swojej przemiany, przygotowywała się do nagrań nowego sezonu „Shopping Queen”.

YouTube/Julia von Stein źródło YouTube/Julia von Stein

Julia Von Stein po liftingu
Julia von Stein źródło YouTube/Julia von Stein

Julia Von Stein po liftingu
@julia.von.stein Jest pięknie 😍 kto już widział nowy odcinek na YT?😍 | #juliavonstein #viralvideo ♬ stream escapism - #1 suzanne stan

Julia Von Stein po liftingu
YouTube/Julia von Stein źródło YouTube/Julia von Stein

Julia Von Stein po liftingu
YouTube/Julia von Stein źródło YouTube/Julia von Stein

Julia Von Stein po liftingu
TT/Julia von Stein źródło TikTok/Julia von Stein

Julia Von Stein po liftingu
@julia.von.stein #juliavonstein #viralvideo ♬ Shameless by Camila Cabello - maya

Julia Von Stein przed i po liftingu
On | 22 września 2025 Odpowiedz

Co te kobiety ( mlode!!!!) z siebie robia???? Wyglonda najmniej 10 lat starzej🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️Cos poszli nie tak!!!!!!!

Anonim | 22 września 2025 Odpowiedz

tyle wycierpiec by obecnie nie twarz mówiła tylko zęby, wytworzyła ogromny mankament urodowy i chwali sie tym, niepojete

Ala | 21 września 2025 Odpowiedz

Taka super dziewczyna , byla bardzo ladna przed tym calym liftingiem .
Ale jesli teraz czuje sie lepiej ze soba to jej sprawa x

On | 21 września 2025 Odpowiedz

Lepiej przed…

