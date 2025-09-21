Julia Von Stein przed i po liftingu! 29-latka pokazała finalny efekt kosztownych operacji
Pochwaliła się fanom ogromną metamorfozą.
Julia Von Stein to influencerka oraz osobowość telewizyjna. 29-latka niedawno zdecydowała się na mocną metamorfozę twarzy. Celebrytka poddała się liftingowi, jak i kilku innym zabiegom.
„Dużo i chyba więcej już się nie dało. Lekki lifting szyi, lifting deep plane facelift, czyli taka najnowsza metoda liftingu twarzy. […] Piłowanie brody na prosto, mam zrobiony lip lift, lip lift przy skrzydełkach i w kącikach ust. Endoskopowy lifting twarzy, czyli policzki ciągnięte do góry. Później były foxy eye, lifting czoła, mieliśmy lifting brwi, przeszczep tłuszczu…” – opowiadała Julia w jednym z nagrań.
Julia mimo, że każdym etapem operacji, jak i powrotu do zdrowia dzieliła się z fanami w mediach społecznościowych, to właśnie teraz pochwaliła się już finalnym efektem ostatniej operacji.
Zarówno na TikToku, jak i YouTube pokazała się w nowej odsłonie, a do tego postanowiła założyć perukę.
Podczas ostatniego vloga, na którym pokazała końcowy efekt swojej przemiany, przygotowywała się do nagrań nowego sezonu „Shopping Queen”.
On | 22 września 2025
Co te kobiety ( mlode!!!!) z siebie robia???? Wyglonda najmniej 10 lat starzej🤷♀️🤷♀️🤷♀️Cos poszli nie tak!!!!!!!
Anonim | 22 września 2025
tyle wycierpiec by obecnie nie twarz mówiła tylko zęby, wytworzyła ogromny mankament urodowy i chwali sie tym, niepojete
Ala | 21 września 2025
Taka super dziewczyna , byla bardzo ladna przed tym calym liftingiem .
Ale jesli teraz czuje sie lepiej ze soba to jej sprawa x
On | 21 września 2025
Lepiej przed…