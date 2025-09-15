Jurorzy ,,TzG" dosadnie o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza! "Namieszali, a teraz niech sprzątają" (WIDEO)

,,Taniec z Gwiazdami” od lat dostarcza widzom mnóstwo emocji, ale tego nikt się nie spodziewał.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przypieczętowali swój występ pocałunkiem, a na sali zawrzało.

Po występie jurorzy i uczestnicy nie szczędzili nam swoich komentarzy od żartów, przez wsparcie, aż po wyznania zazdrości!