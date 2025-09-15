Jurorzy ,,TzG” dosadnie o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza! „Namieszali, a teraz niech sprzątają” (WIDEO)
Olek Sikora przyznał, że... jest zazdrosny!
,,Taniec z Gwiazdami” od lat dostarcza widzom mnóstwo emocji, ale tego nikt się nie spodziewał.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przypieczętowali swój występ pocałunkiem, a na sali zawrzało.
Po występie jurorzy i uczestnicy nie szczędzili nam swoich komentarzy od żartów, przez wsparcie, aż po wyznania zazdrości!
Tomasz Wygoda, w rozmowie z naszym reporterem, nie krył rozbawienia i wsparcia dla pary.
„Z tego co słyszałam, to już namieszali. Haha, to już namieszali, a teraz niech sprzątają. Kochają się, to dobrze, ja zawsze stawiam na miłość, a nie na złość”
– powiedział juror.
Dodał, że dopóki para potrafi łączyć treningi z uczuciem, nie widzi w tym nic złego.
„Widać, że chemia jest, chemia pomaga. H2O, te wszystkie różne skróty”
– żartował.
Rafał Maserak, choć pocałunku nie widział na żywo, w kulisach usłyszał już o całym zamieszaniu.
„Na pewno będzie gorąco (…) wszyscy będą chcieli śledzić, jak się będzie rozwijała ta miłość”
– stwierdził.
Dodał też, że uczucie na parkiecie może tylko pomóc.
„Musi być ta bliskość, ten dotyk, więc to na pewno sprzyja, ale zobaczymy, jak długo potrwa ta ekscytacja”
– zaznaczył.
Najbardziej emocjonalnie zareagował Olek Sikora, który nie ukrywał, że scena pocałunku zrobiła na nim ogromne wrażenie.
„Tak bardzo nam się podobała reakcja Marcina Rogacewicza na pocałunek z Agnieszką Kaczorowską. Dobrze, że podkręcają temperaturę, miłość jest najpiękniejszą emocją (…)”
,,Jesteśmy zazdrośni, że nie jesteśmy w świetle jupiterów”
– wyznał z uśmiechem.
Pocałunek tej pary już teraz określany jest mianem „najgorętszego momentu sezonu”.