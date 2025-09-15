times-dark
Kozaczek
Newsy Polscy celebryci Programy TV

Jurorzy ,,TzG” dosadnie o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza! „Namieszali, a teraz niech sprzątają” (WIDEO)

Olek Sikora przyznał, że... jest zazdrosny!

Agnieszka Kaczorowska Aleksander Sikora Marcin Rogacewicz Rafał Maserak Taniec Z Gwiazdami Tomasz Wygoda
/ 15.09.2025 /
Marysia
kaczorowska_rogacewicz_tzg_związek źródło AKPA

1 / 7

Jurorzy ,,TzG" dosadnie o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza! "Namieszali, a teraz niech sprzątają" (WIDEO)

,,Taniec z Gwiazdami” od lat dostarcza widzom mnóstwo emocji, ale tego nikt się nie spodziewał.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przypieczętowali swój występ pocałunkiem, a na sali zawrzało.

Po występie jurorzy i uczestnicy nie szczędzili nam swoich  komentarzy od żartów, przez wsparcie, aż po wyznania zazdrości!

Tomasz Wygoda źródło YouTube

2 / 7

Jurorzy ,,TzG" dosadnie o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza! "Namieszali, a teraz niech sprzątają" (WIDEO)

Tomasz Wygoda, w rozmowie z naszym reporterem, nie krył rozbawienia i wsparcia dla pary.

 „Z tego co słyszałam, to już namieszali. Haha, to już namieszali, a teraz niech sprzątają. Kochają się, to dobrze, ja zawsze stawiam na miłość, a nie na złość”

– powiedział juror.

3 / 7

Jurorzy ,,TzG" dosadnie o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza! "Namieszali, a teraz niech sprzątają" (WIDEO)

Dodał, że dopóki para potrafi łączyć treningi z uczuciem, nie widzi w tym nic złego.

 „Widać, że chemia jest, chemia pomaga. H2O, te wszystkie różne skróty”

– żartował.

Rafał Maserak

4 / 7

Jurorzy ,,TzG" dosadnie o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza! "Namieszali, a teraz niech sprzątają" (WIDEO)

Rafał Maserak, choć pocałunku nie widział na żywo, w kulisach usłyszał już o całym zamieszaniu.

„Na pewno będzie gorąco (…) wszyscy będą chcieli śledzić, jak się będzie rozwijała ta miłość”

– stwierdził.

5 / 7

Jurorzy ,,TzG" dosadnie o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza! "Namieszali, a teraz niech sprzątają" (WIDEO)

Dodał też, że uczucie na parkiecie może tylko pomóc.

 „Musi być ta bliskość, ten dotyk, więc to na pewno sprzyja, ale zobaczymy, jak długo potrwa ta ekscytacja”

– zaznaczył.

Olek Sikora

6 / 7

Jurorzy ,,TzG" dosadnie o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza! "Namieszali, a teraz niech sprzątają" (WIDEO)

Najbardziej emocjonalnie zareagował Olek Sikora, który nie ukrywał, że scena pocałunku zrobiła na nim ogromne wrażenie.

 „Tak bardzo nam się podobała reakcja Marcina Rogacewicza na pocałunek z Agnieszką Kaczorowską. Dobrze, że podkręcają temperaturę, miłość jest najpiękniejszą emocją (…)”

 

7 / 7

Jurorzy ,,TzG" dosadnie o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza! "Namieszali, a teraz niech sprzątają" (WIDEO)

,,Jesteśmy zazdrośni, że nie jesteśmy w świetle jupiterów”

– wyznał z uśmiechem.

Pocałunek tej pary już teraz określany jest mianem „najgorętszego momentu sezonu”.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Anna Lewandowska zawitała na polskie salony. Rozmawiała z naszym reporterem!
Polscy celebryci
Anna Lewandowska
Anna Lewandowska zawitała na polskie salony. Rozmawiała z naszym reporterem!
Żona piłkarza zabłysnęła w małej czarnej!
Gwiazdy hucznie świętują 55. urodziny Michała Milowicza! Imprezowa Katarzyna Skrzynecka, Rafał Zawierucha, Mery Spolsky
Polscy celebryci Z życia gwiazd
Katarzyna Skrzynecka Krzysztof Skiba
Gwiazdy hucznie świętują 55. urodziny Michała Milowicza! Imprezowa Katarzyna Skrzynecka, Rafał Zawierucha, Mery Spolsky
Olga Borys, Adrianna Biedrzyńska, Karolina i Krzysztof Skiba i wiele innych.
„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Widzowie nie wytrzymali! Jedna rzecz doprowadza ich do szału
Aktualności Newsy Programy TV
ślub Od Pierwszego Wejrzenia
„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Widzowie nie wytrzymali! Jedna rzecz doprowadza ich do szału
Po najnowszym odcinku sieć zalała fala skarg.
Agentka gwiazd wyjawia prawdę o Joannie Krupie! „Zrobiła skok na kasę”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Joanna Krupa
Agentka gwiazd wyjawia prawdę o Joannie Krupie! „Zrobiła skok na kasę”
Była współpracowniczka modelki ujawnia kulisy głośnego sporu.
„Zazdrosna kobieta” – Krzysztof Gojdź OSTRO o Iwonie Pavlović!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Ewa Minge Iwona Pavlović
„Zazdrosna kobieta” – Krzysztof Gojdź OSTRO o Iwonie Pavlović!
Poszło o Ewę Minge i jej występ w „Tańcu z Gwiazdami”...
Marianna Schreiber miażdży zachowanie uczestników „TzG”: „Debilizm. Oni upadli na ŁEB!”
Aktualności Polscy celebryci
Marianna Schreiber Polsat
Marianna Schreiber miażdży zachowanie uczestników „TzG”: „Debilizm. Oni upadli na ŁEB!”
Celebrytka nie gryzła się w język!
Nawrocki w Berlinie. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)
Aktualności Newsy
Karol Nawrocki
Nawrocki w Berlinie. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)
Podczas wizyty w Niemczech prezydent nie tylko rozmawiał o reparacjach...
Nie żyje Robert Redford. Legendarny aktor miał 89 lat
Aktualności Newsy
śmierć Zmarli 2025
Nie żyje Robert Redford. Legendarny aktor miał 89 lat
Świat kina żegna jednego z największych artystów w historii.
Gojdź o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza: „Polacy nie lubią, jak ktoś jest szczęśliwy!”
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Gojdź o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza: „Polacy nie lubią, jak ktoś jest szczęśliwy!”
Wspomniał też o BYŁYCH PARTNERACH...
Goście dostali zaproszenia od Cichopek i Kurzajewskiego. Już mają WYMAGANIA!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Goście dostali zaproszenia od Cichopek i Kurzajewskiego. Już mają WYMAGANIA!
Para przygotowała dla bliskich dwudniową zabawę.
Piotr Stramowski flirtuje z Joanną Opozdą?! Zdradził pikantne szczegóły!
Aktualności Polscy celebryci
Joanna Opozda Piotr Stramowski
Piotr Stramowski flirtuje z Joanną Opozdą?! Zdradził pikantne szczegóły!
Powiedział też, co myśli o tym jego OBECNA partnerka...
165 tysięcy za lifting?! Krzysztof Gojdź zdradza prawdę o swojej „nowej twarzy”
Ale plota! Polscy celebryci
Krzysztof Gojdź
165 tysięcy za lifting?! Krzysztof Gojdź zdradza prawdę o swojej „nowej twarzy”
"Albo nowy samochód, albo nowa twarz" – mówi lekarz gwiazd.
Tatiana Okupnik zrezygnowała z „The Voice Senior”. Teraz zabrała głos i ujawniła nam dlaczego! (WIDEO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Juror Kariera
Tatiana Okupnik zrezygnowała z „The Voice Senior”. Teraz zabrała głos i ujawniła nam dlaczego! (WIDEO)
Artystka powiedziała wprost, jak wygląda sytuacja!
Grażyna Torbicka na premierze wspierała chorego Globisza. Aktor miał rozległy udar!
Aktualności Polscy celebryci
Choroby Gwiazd Grażyna Torbicka
Grażyna Torbicka na premierze wspierała chorego Globisza. Aktor miał rozległy udar!
Przybył na wydarzenie z laską...
Ten gadżet to prawdziwa gwiazda wieczoru. Ty też go wypróbuj!
Programy TV
Gadżety
Ten gadżet to prawdziwa gwiazda wieczoru. Ty też go wypróbuj!
To uniwersalny pilot TV!
To tu mieszka na co dzień Robert Lewandowski. To malutkie hiszpańskie miasteczko
Newsy
Anna Lewandowska Robert Lewandowski
To tu mieszka na co dzień Robert Lewandowski. To malutkie hiszpańskie miasteczko
Piłkarz ma bardzo blisko siebie ośrodek treningowy FC Barcelony.
 