Karol Nawrocki jeździ furą za miliony! Przez 5 lat jednak nie będzie mógł wsiąść za kierownicę (WIDEO)

Samochód nowego prezydenta Karola Nawrockiego

Pojazd Nawrockiego nie tylko prezentuje się niezwykle luksusowo i jest komfortowy, ale także posiada szereg specjalnych udogodnień. Samochód zawiera wiele zabezpieczeń, które mają ochronić prezydenta w razie nieprzewidzianych i dramatycznych okoliczności takich jak np. ostrzał czy eksplozja.

Po pierwsze samochód prezydenta jest opancerzony i kuloodporny na ostrzał z broni palnej czy amunicji karabinowej oraz jest zabezpieczony przed wybuchami. Pojazd posiada także filtrację powietrza, chroniącą przed atakami chemicznymi, jest wyposażony w samouszczelniający się zbiornik paliwa oraz może poruszać się na przebitych oponach. Nic dziwnego, że fura nazywana jest prawdziwą „bestią”.