Karol Nawrocki jeździ furą za miliony! Przez 5 lat jednak nie będzie mógł wsiąść za kierownicę (WIDEO)

Karol Nawrocki jeździ furą za miliony! Przez 5 lat jednak nie będzie mógł wsiąść za kierownicę

Tak wygląda jego zabójczo luksusowa "bestia"!

Karol Nawrocki
/ 20.08.2025 /
Karol Nawrocki od 6 sierpnia oficjalnie stał nowym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i zastąpił urzędującego przez 10 lat Andrzeja Dudę. Na nowej głowie państwa spoczywa cała masa obowiązków, ale także pojawiło się wiele zmian, które dotychczas w życiu Karola Nawrockiego nie miały miejsca. Jedną z nich jest kwestia pojazdu i przemieszczania się.

Warto zauważyć, że nowym pojazdem Karola Nawrockiego stało się BMW z serii 7 Protection. Pojazd warty jest zawrotną sumę, bo aż 2 mln zł. Jak podaje Fakt.pl, taki samochód produkowany jest wyłączenie na zamówienie oraz przeznaczony jest dla najważniejszych osób w kraju.

Pojazd Nawrockiego nie tylko prezentuje się niezwykle luksusowo i jest komfortowy, ale także posiada szereg specjalnych udogodnień. Samochód zawiera wiele zabezpieczeń, które mają ochronić prezydenta w razie nieprzewidzianych i dramatycznych okoliczności takich jak np. ostrzał czy eksplozja.

 

Po pierwsze samochód prezydenta jest opancerzony i kuloodporny na ostrzał z broni palnej czy amunicji karabinowej oraz jest zabezpieczony przed wybuchami. Pojazd posiada także filtrację powietrza, chroniącą przed atakami chemicznymi, jest wyposażony w samouszczelniający się zbiornik paliwa oraz może poruszać się na przebitych oponach. Nic dziwnego, że fura nazywana jest prawdziwą „bestią”.

Co ciekawe, Karol Nawrocki podczas swojej kadencji nie będzie mógł osobiście przetestować pojazdu i samodzielnie się nim poruszać. Decyzja ta wynika stąd, że według procedury prezydent państwa ma zakaz prowadzenia aut. I choć kwestia ta nie jest uregulowana prawnie, to od lat jest ściśle przestrzegana w kraju i jest również związana z bezpieczeństwem.

@gregolinka Nowy Prezydent. Nowa mobilna forteca – BMW 7 Protection. Pancerna konstrukcja. Kuloodporne szyby. Opony run-flat. Certyfikat VR9. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Pełna eskorta. Pierwsza podróż po zaprzysiężeniu. Polska ma lidera!# SIŁA. BEZPIECZEŃSTWO. POLSKA #polska🇵🇱 #prezydent #Nawrocki #bmw7 #dlaciebie ♬ BMW - ReTo & Avi & PSR

Zamiast tego prezydenta wożą dobrze wykwalifikowani i przeszkoleni kierowcy, którzy poruszają się w specjalnej kolumnie, składającej się z trzech do sześciu pojazdów. Każdy z pojazdów stanowi konkretną funkcję taką jak eskorta czy wsparcie, a trasa przebiega według przemyślanego i konkretnego scenariusza.

