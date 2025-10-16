times-dark
Kozaczek
Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości

To teatr ukształtował przyszłego papieża?

Jan Paweł II Karol Wojtyła
/ 16.10.2025 /
Marysia
karol-wojtyla źródło AKPA

1 / 11

Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości

16 października mija 47. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Jednak zanim został Janem Pawłem II, jego życie mogło potoczyć się zupełnie inaczej. Młody Wojtyła z pełnym przekonaniem przygotowywał się do aktorstwa. Jak teatr wpłynął na jego późniejszy pontyfikat?

Papa Wojty≥aserial dok., Wileka Brytaniascena z: Jan Pawe≥ II

2 / 11

Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości

Karol Józef Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach.

Jego narodziny były cudem – matka Emilia, mimo poważnych komplikacji ciążowych zagrażających jej życiu, odrzuciła propozycję aborcji.

„To dziecko będzie kimś wielkim!"

– miała mówić o małym Lolku, jak nazywała przyszłego papieża. Jej słowa okazały się prorocze, choć sama nie dożyła ich spełnienia – zmarła, gdy Karol miał zaledwie 9 lat.

To właśnie wtedy wydarzyło się coś, co zaważyło na całym życiu Wojtyły. Jak wspomina kard. Stanisław Dziwisz, po śmierci matki ojciec zabrał syna do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i powiedział:

„To jest teraz twoja matka". To miejsce zostało na zawsze w sercu przyszłego papieża, który wielokrotnie tam powracał, szukając rozwiązania dla trapiących go spraw.

jan_pawel2i

3 / 11

Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości

Zanim Wojtyła odkrył swoje powołanie kapłańskie, z pełnym przekonaniem przygotowywał się do kariery aktorskiej.

„Wojtyła nigdy nie traktował poezji, dramatu, aktorstwa jako drogi osobistej kariery czy jako zawodu. Niewątpliwie i w Wadowicach, i w Krakowie marzył, żeby być poetą, dramaturgiem, aktorem

– wyjaśnia prof. Jacek Popiel, teatrolog i autor książki „Czy teatr może zbawić człowieka? Karol Wojtyła w labiryncie sztuki".

Jego fascynacja teatrem nie była zwykłym hobby. Jak podkreśla prof. Popiel, teatr i literatura były dla Wojtyły sferą sacrum. Znaczące w takim pojmowaniu roli teatru było spotkanie z Juliuszem Osterwą i jego wizją teatru, który ten wybitny artysta opracowywał w okresie II wojny światowej.

Papa Wojty≥aserial dok., Wileka Brytaniascena z: Jan Pawe≥ II

4 / 11

Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości

Czy można zatem powiedzieć, że Wojtyła jako Jan Paweł II stworzył swoisty teatr, którego sceną były różne miejsca świata?

Profesor Jacek Popiel, teatrolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w wywiadzie dla Vatican News z marca tego roku przyznaje:

„Tego typu skojarzenia wielokrotnie pojawiały się w odbiorze i ocenie pontyfikatu Jana Pawła II".

Badacz wskazuje na znaczącą opinię Dariusza Kosińskiego z książki „Teatra polskie. Historie", gdzie czytamy:

„To przecież Karol Wojtyła – dawny aktor, który został słowiańskim papieżem – spełnił testament Mickiewicza i Osterwy, stając się Słowem wcielonym".

Zdaniem profesora Popiela, teatralna przeszłość Wojtyły wywarła fundamentalny wpływ na jego późniejszy styl sprawowania pontyfikatu.

„Doświadczenia sceniczne uwrażliwiły przyszłego papieża na znaczenie słowa i sposób przekazywania myśli"

– podkreśla naukowiec w rozmowie z Vatican News. I dodaje:

„To właśnie dzięki temu Jan Paweł II potrafił trafiać do milionów ludzi na całym świecie".

papieski41

5 / 11

Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości

Wzruszające jest to, że właśnie przed wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej Jan Paweł II odprawił ostatnią mszę św. na polskiej ziemi podczas swojej pielgrzymki w 2002 roku. To właśnie tam powierzył Jej losy Kościoła i narodu, kończąc swoje przemówienie słowami: „Totus Tuus, Maria! Totus Tuus".

Czy bez teatralnych doświadczeń Jan Paweł II byłby tak charyzmatycznym przywódcą? Jak sama sztuka aktorska wpłynęła na jego sposób komunikowania się z wiernymi? Odpowiedzi na te pytania wciąż fascynują badaczy i wiernych na całym świecie, przypominając, że droga do świętości może prowadzić przez najbardziej nieoczekiwane ścieżki.

scena z: Jan Pawel II, papieø, Ojciec åwiÍty

6 / 11

Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości
scena z: Jan Pawel II, papieø, Ojciec åwiÍty

7 / 11

Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości
papiez1

8 / 11

Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości
scena z: Jan Pawel II, papieø, Ojciec åwiÍty

9 / 11

Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości
jan_pawel2h_land17778

10 / 11

Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości
quovadis10

11 / 11

Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości
