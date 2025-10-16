Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości

Karol Józef Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach.

Jego narodziny były cudem – matka Emilia, mimo poważnych komplikacji ciążowych zagrażających jej życiu, odrzuciła propozycję aborcji.

„To dziecko będzie kimś wielkim!”

– miała mówić o małym Lolku, jak nazywała przyszłego papieża. Jej słowa okazały się prorocze, choć sama nie dożyła ich spełnienia – zmarła, gdy Karol miał zaledwie 9 lat.

To właśnie wtedy wydarzyło się coś, co zaważyło na całym życiu Wojtyły. Jak wspomina kard. Stanisław Dziwisz, po śmierci matki ojciec zabrał syna do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i powiedział:

„To jest teraz twoja matka”. To miejsce zostało na zawsze w sercu przyszłego papieża, który wielokrotnie tam powracał, szukając rozwiązania dla trapiących go spraw.