Karol Wojtyła o mały włos nie zostałby papieżem! Ta sytuacja mogła zmienić cały bieg historii

Dziś mija 47 lat odkąd został papieżem!

/ 16.10.2025 /
forum-0012982914 źródło Forum

47 lat odkąd Karol Wojtyła został papieżem!

Karol Wojtyła to postać, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Zaczynał od bycia kapłanem, biskupem, arcybiskupem, kardynałem, aż w końcu 16 października 1978 roku został 264. papieżem, przyjmując imiona Jan Paweł II. Warto wspomnieć, że został wybrany na papieża po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu. Dlatego właśnie przyjął imiona Jan Paweł II, aby uhonorować swojego poprzednika.

jan_pawel2e źródło AKPA

47 lat odkąd Karol Wojtyła został papieżem!

Zanim jednak Karol Wojtyła stał się głową kościoła katolickiego, to według tradycji odbyło się głosowanie. Co ciekawe, Karol Wojtyła dosłownie zdążył na ostatnią chwilę przed konklawe, na którym został wybrany na papieża. 14 października wybrał się do kliniki Gemelli, gdzie odwiedził swojego przyjaciela, bp. Andrzeja Marię Deskura. Po spotkaniu do kaplicy wszedł jako ostatni, a w trakcie konklawe wnętrze kaplicy zostało zamknięte, ponieważ do środka nie można nikogo wpuścić. Gdyby Wojtyła spóźnił się choć trochę, to dziś historia miałaby zupełnie inny scenariusz.

47 lat odkąd Karol Wojtyła został papieżem!

Wybór Wojtyły był dużym zaskoczeniem nie tylko we Włoszech, ale i w Polsce, ponieważ nikt nie przypuszczał, że nasz rodak zostanie papieżem. W ósmym głosowaniu, uzyskawszy 99 głosów, został wybrany na papieża, przyjmując imię Jan Paweł II. Wszystko miało miejsce 16 października, a o godz. 18.18 z komina Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym, symbolizujący wybór nowego papieża.

jan_pawel2h_vertical źródło AKPA

47 lat odkąd Karol Wojtyła został papieżem!

16 października 1978 rok to dzień, który na zawsze przeszedł do historii. Karol Wojtyła nie tylko stał się pierwszym papieżem z Polski, ale i pierwszym następcą św. Piotra niebędącym Włochem od 455 lat. Poza tym był również najmłodszym papieżem od 1864 roku, bo miał zaledwie 58 lat. Jan Paweł II był papieżem przez ponad 26 lat, aż do śmierci, czyli od 16 października 1978 roku do 2 kwietnia 2005 roku. Jego pontyfikat był trzecim najdłuższym w historii Kościoła. Dłużej papieżami byli tylko św. Piotr (według przekazów 37 lat) i bł. Pius IX (32 lata).

papiez1 źródło AKPA

47 lat odkąd Karol Wojtyła został papieżem!

Co ciekawe papież Jan Paweł II zasłynął z pokaźnej liczby podróży, które odbył w trakcie całego pontyfikatu. Były to 104 wycieczki zagraniczne i podróże do 132 krajów. W tym czasie odwiedził około 900 miast i miejscowości oraz ośmiokrotnie podróżował do Polski. Warto dodać, że Jan Paweł II do dziś jest w sercach nie tylko Polaków, ale również wielu wierzących na całym świecie. 27 kwietnia 2014 roku natomiast został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego podczas uroczystej kanonizacji w Watykanie, którą przeprowadził papież Franciszek.

