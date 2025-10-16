Karol Wojtyła o mały włos nie zostałby papieżem! Ta sytuacja mogła zmienić cały bieg historii

47 lat odkąd Karol Wojtyła został papieżem!

16 października 1978 rok to dzień, który na zawsze przeszedł do historii. Karol Wojtyła nie tylko stał się pierwszym papieżem z Polski, ale i pierwszym następcą św. Piotra niebędącym Włochem od 455 lat. Poza tym był również najmłodszym papieżem od 1864 roku, bo miał zaledwie 58 lat. Jan Paweł II był papieżem przez ponad 26 lat, aż do śmierci, czyli od 16 października 1978 roku do 2 kwietnia 2005 roku. Jego pontyfikat był trzecim najdłuższym w historii Kościoła. Dłużej papieżami byli tylko św. Piotr (według przekazów 37 lat) i bł. Pius IX (32 lata).