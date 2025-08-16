times-dark
Karolina Pisarek-Salla obchodzi 28 urodziny! Tak wyglądała w „Top Model” 10 lat temu

Modelka od czasu show zrobiła ogromną karierę.

Karolina Pisarek-Salla Top Model
/ 16.08.2025 /
Aurora
YT/TVN Fashion źródło YT/TVN Fashion

1 / 10

Karolina Pisarek-Salla (kiedyś)

Karolina Pisarek zawojowała szeroką publiczność, gdy w 2015 roku jako osiemnastoletnia uczestniczka VI edycji polskiego „Top Model” dotarła do finału i zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Radkowi Pestce.

Karolina Pisarek-Salla źródło AKPA

2 / 10

Karolina Pisarek-Salla (kiedyś)

Uczestnictwo w show szybko stało się dla niej przepustką do branży. Finalnie podpisała kontrakt z agencją Avant Management, którą prowadziła Małgorzata Leitner.

YT/TVN Fashion źródło YT/TVN Fashion

3 / 10

Karolina Pisarek-Salla (kiedyś)

Po programie rozwój kariery Karoliny przebiegał błyskawicznie. Oprócz modelingu, Pisarek zaczęła angażować się w telewizję. W 2020 roku współprowadziła program „Top Model. Front Row” zza kulis. W kolejnych latach pojawiała się w programach rozrywkowych.

YT/TVN Fashion źródło YT/TVN Fashion

4 / 10

Karolina Pisarek-Salla (kiedyś)

Dzisiaj Karolina Pisarek może pochwalić się ogromną karierą i wspaniałym życiem prywatnym u boku Rogera Salli.

Karolina Pisarek-Salla źródło AKPA

5 / 10

Karolina Pisarek-Salla (kiedyś)
Karolina Pisarek-Salla źródło AKPA

6 / 10

Karolina Pisarek-Salla (teraz)
Karolina Pisarek-Salla źródło AKPA

7 / 10

Karolina Pisarek-Salla (teraz)
Karolina Pisarek-Salla źródło AKPA

8 / 10

Karolina Pisarek-Salla (teraz)
Karolina Pisarek-Salla źródło AKPA

9 / 10

Karolina Pisarek-Salla (teraz)
Karolina Pisarek-Salla źródło AKPA

10 / 10

Karolina Pisarek-Salla
  Więcej galerii
