Karolina Pisarek-Salla obchodzi 28 urodziny! Tak wyglądała w „Top Model” 10 lat temu
Modelka od czasu show zrobiła ogromną karierę.
1 / 10
Karolina Pisarek zawojowała szeroką publiczność, gdy w 2015 roku jako osiemnastoletnia uczestniczka VI edycji polskiego „Top Model” dotarła do finału i zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Radkowi Pestce.
2 / 10
Uczestnictwo w show szybko stało się dla niej przepustką do branży. Finalnie podpisała kontrakt z agencją Avant Management, którą prowadziła Małgorzata Leitner.
3 / 10
Po programie rozwój kariery Karoliny przebiegał błyskawicznie. Oprócz modelingu, Pisarek zaczęła angażować się w telewizję. W 2020 roku współprowadziła program „Top Model. Front Row” zza kulis. W kolejnych latach pojawiała się w programach rozrywkowych.
4 / 10
Dzisiaj Karolina Pisarek może pochwalić się ogromną karierą i wspaniałym życiem prywatnym u boku Rogera Salli.
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10