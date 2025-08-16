Karolina Pisarek-Salla obchodzi 28 urodziny! Tak wyglądała w „Top Model” 10 lat temu

Karolina Pisarek-Salla (kiedyś)

Po programie rozwój kariery Karoliny przebiegał błyskawicznie. Oprócz modelingu, Pisarek zaczęła angażować się w telewizję. W 2020 roku współprowadziła program „Top Model. Front Row” zza kulis. W kolejnych latach pojawiała się w programach rozrywkowych.