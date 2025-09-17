Program „Top Model” to telewizyjne show, które od lat cieszy się ogromną sympatią i popularnością. Teraz Joanna Krupa w rozmowie z naszą redakcją ujawnia, czy zdarza się, że uczestnicy flirtują z jurorami. Padła konkretna odpowiedź.

Joanna Krupa ujawnia, czy uczestnicy „Top Model” flirtują z nią na planie

Joanna Krupa to znana osobowość telewizyjna i modelka, która od lat robi karierę nie tylko na Polskim, ale także światowym rynku. Poza tym jest również ikoniczną postacią w polskim formacie programu „Top Model”.

Obecnie program „Top Model” doczekał się już 14. edycji, która właśnie trwa i ruszyła 3 września 2025 roku w TVN. Z odcinka na odcinek emocje są coraz większe, jednak to w domu modelek, dopiero przychodzi czas na prawdziwe wyzwania. Teraz w rozmowie z naszą redakcją Joanna Krupa ujawnia nam, czy uczestnikom zdarza się flirtować z jurorami.

Flirtować to nie było. Może ktoś czasem rzuci mi jakiś komplement, ale tak, żeby flirtować, myślę że nie pamiętam takiego momentu. Myślę, że bardzo szanują, że jesteśmy jurorami i myślę, że by się trochę przestraszyli, że wiesz może to, by poszło w złą stronę. Może nie flirtowali, ale nieraz nam jedzonko przynoszą, jakieś tam desery. Ale to myślę, że podchodzą do tego programu bardzo professional – powiedziała nam jurorka.

Joanna Krupa dodała również, że ma świadomość, iż ten format związany jest z dużym stresem dla uczestników. Przyznała nam nawet, że gdyby była teraz młodsza i miała wystartować w castingu, zważając na surowych jurorów, to raczej by się nie zdecydowała.

Ja to rozumiem, bo jak prowadzę finał na żywo to w środku mam ogromny stres i już tyle lat to robię (…). Zawsze ten stres jest, tylko próbuje im tłumaczyć, że ten stres daje ci tą adrenalinę, energię (…). Ale ja kompletnie ich rozumiem i nie wiem, czy ja bym mogła wyjść na casting w tym programie, wiedząc jacy ci jurorzy są tak naprawdę, jak ja bym była młodsza – dodała.

