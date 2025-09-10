Karolina Pisarek to jedna z najbardziej znanych gwiazd polskiego show-biznesu. Tym razem w rozmowie z naszą redakcją zaskoczyła szczerym wyznaniem na temat swojej relacji z mężem. Zobaczcie, co nam zdradziła!

Plejada gwiazd na premierze 2. sezonu programu „Good Luck Guys”! Karolina Pisarek, Monika Goździalska, Piotr Mróz, Stifler… (FOTO)

Karolina Pisarek-Salla zachwyca się swoim mężem

Karolina Pisarek-Salla to modelka i influencerka, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w piątej edycji programu „Top Model”. To właśnie tam zajęła drugie miejsce i natychmiast podbiła serca widzów. Prywatnie gwiazda jest żoną Rogera Salli. Co ciekawe, para zaręczyła się po trzech tygodniach, a rok później stanęli na ślubnym kobiercu i dziś tworzą jedną z najgorętszych par.

Karolina Pisarek wyznała to o związku z Rogerem. ,,Nie dochodzimy do porozumienia…”

Teraz w rozmowie z naszą redakcją Pisarek-Salla zdobyła się na trochę prywaty i opowiedziała nam nieco o swoim małżeństwie. Karolina mówi wprost, że czuje się jak prawdziwa księżniczka przy swoim mężu i nie musi się za wiele trudzić, ponieważ Roger jest bardzo zorganizowany i zawsze jej pomaga.

Mój mąż jest bardzo zorganizowany, bardzo mi to pasuje, bo w momencie kiedy ja jestem z nim mogę totalnie wyłączyć myślenie być taką totalną amebą (…), a on o wszystkim myśli. Jakby mi to bardzo pasuje, mój mąż jest wspaniały, że ja nie muszę myśleć za dwóch. (…) Tutaj poprostu przyszedł taki mój książę, który mnie wybawił z tych moich obowiązków i pomaga mi w nich – powiedziała nam Karolina.

Przy okazji tematu ukochanego, odpowiadając na pytanie naszego reportera modelka i influencerka zdradziła nam swój patent na relację z partnerem. Według niej to ktoś musi się najpierw postarać i zabiegać, aby nabrać większego szacunku i zaangażowania.

Karolina Pisarek zainwestowała w Dubaju! Planuje wyprowadzkę z Polski?

Uważam, że nie można być łatwym i dostępnym. Jak ma być coś dla ciebie, to musi przejść pewną próbę. Ja jestem osobą, która nie odpisze na pierwszą wiadomość. Ja nie jestem osobą, która pójdzie po pierwszym zapytaniu na randkę (…). W tych czasach to, co przychodzi łatwo, to nie mamy do tego za dużego szacunku – tłumaczyła modelka.

Na koniec Karolina Pisarek-Salla zdradziła nam, że obecnie wraz z mężem mają bardzo dobry czas, a miłość i szczęście w pełni im służy.