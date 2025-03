Kim jest żona Filipa Gurłacza? Fani serialu „Pierwsza miłość” na pewno ją znają (FOTO)

Kim jest żona Filipa Gurłacza

Choć obecnie w mediach plotki o rzekomym romansie Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza nie cichną, aktor wciąż podkreśla, że są tylko przyjaciółmi z parkietu, a on ma żonę, którą kocha ponad wszystko. W jednym z postów na Instagramie sam pisał :

„I niech cały świat to wie. A co. Ty mnie nauczyłaś kochać, Ty mnie otworzyłaś na dobro i prawdę, Ty mnie budujesz, przytulasz, całujesz. Twój zapach pamiętam. Do Ciebie tęsknię. O Tobie myślę najwięcej. Ciebie mi trzeba, bo Ciebie wybieram. I ten nasz ślub to najlepsza decyzja jaką w życiu podjąłem. Szczęściarz ze mnie, bo jestem z Tobą!”