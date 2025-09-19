Filip Gurłacz po raz pierwszy wystąpił z żoną w programie! (FOTO)

Filip Gurłacz i Magdalena Patryn-Gurłacz w programie "Demakijaż"!

Małgorzata Patryn-Gurłacz choć nie jest tak znana jak jej mąż, również jest aktorką. Przez lata pracowała w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy, a niedawno dołączyła do obsady serialu „Pierwsza miłość”, gdzie wciela się tam w postać Hanny Oleckiej, prezenterki telewizji „Fajna TV”. Warto wspomnieć, że wraz z mężem spotykają się tam na planie, ponieważ oboje grają w jednym serialu.