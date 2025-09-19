Filip Gurłacz po raz pierwszy wystąpił z żoną w programie! (FOTO)
Filip Gurłacz i Małgorzata Patryn-Gurłacz zagościli właśnie w programie prowadzonym przez Krzysztofa Ibisza „Demakijaż”. Do tej pory w show pojawiła się już plejada gwiazd ze świata filmu, telewizji, muzyki i sportu, a teraz w nowym sezonie nie zabraknie również aktorskiego małżeństwa.
Filip Gurłacz to polski aktor filmowy i serialowy, który szerszej publiczności dał się poznać w takich produkcjach m.in. jak : „Miasto 44”, „Stulecie Winnych”, „Leśniczówka”, „M jak miłość”, „Pierwsza miłość” czy „Dzielnica strachu”. Aktor miał okazję również wystąpić w popularnym, telewizyjnym show „Twoja twarz brzmi znajomo” oraz „Taniec z gwiazdami”, gdzie wraz z Agnieszką Kaczorowską doszli do finału i zajęli drugie miejse.
Małgorzata Patryn-Gurłacz choć nie jest tak znana jak jej mąż, również jest aktorką. Przez lata pracowała w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy, a niedawno dołączyła do obsady serialu „Pierwsza miłość”, gdzie wciela się tam w postać Hanny Oleckiej, prezenterki telewizji „Fajna TV”. Warto wspomnieć, że wraz z mężem spotykają się tam na planie, ponieważ oboje grają w jednym serialu.
W życiu prywatnym natomiast para od 9 lat tworzy małżeństwo. Małgorzata Patryn-Gurłacz poznała się z Filipem Gurłaczem jeszcze podczas studiów na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w białostockiej filii warszawskiej Akademii Teatralnej. Ich znajomość przerodziła się z czasem w miłość, a w 2016 roku wzięli ślub.
Poza tym Filip i Małgorzata doczekali się dwójki dzieci: 4-letniego Michała i rocznego Józia.
„Kiedy poczułem, że chcę być ojcem, odkryłem w sobie nieprawdopodobne pokłady miłości, oddania, a przede wszystkim odpowiedzialności. Gorąco polecam towarzyszenie partnerce i dziecku w przyjściu na świat. Kiedy urodził się Michał, narodziłem się jako ojciec, odpowiedzialny za i wobec nowego życia” – mówił aktor po narodzinach pierwszego dziecka.
nacka | 19 września 2025
ciekawe czy zaczął się pokazyważ z zoną bo kaczorowska z rogacewiczem…
Ona | 19 września 2025
Biedna kobieta bardzo jej współczuję musiałam mocno przeżyć to jak jej mąż wyginał/przeginał pałę przy Agniesi