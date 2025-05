Filip Gurłacz zdobył się na niebywały gest podczas finału „TzG”! Jego żona: „Wcisnęło mnie w fotel” (FOTO)

Wyjątkowy gest Filipa Gurłacza w finale "TzG"

Tuż po występie z Kaczorowską aktor nagle podbiegł do żony, a następnie uklęknął z bukietem kwiatów, oznajmiając na wizji:

„W tej parze numer 8 jest cichy bohater. I to jest moja żona Gosia. To tobie należą się wszystkie owacje na stojąco. Druga rzecz do moich synów, którzy może to kiedyś obejrzą – towarzyszyliście mi w każdej minucie na parkiecie. Tata wraca do domu”.