Michał Kot ma także doświadczenie w modelingu, jednak jego obiecującą karierę przerwało uzależnienie od alkoholu i narkotyków.

Kiedyś było niezdrowo, było tak, że swoje emocje zapijałem albo urządzałem w nosie zimowe igrzyska. Myślałem, że jest fajnie, bo się pobawiłem w weekend. Później, zanim doszedłem do siebie, już była środa, a w czwartek już się nakręcałem na piątek i jeszcze sobie musiałem dokopać dół, jeszcze niżej zejść, potracić jedną pracę, drugą pracę, dziewczyny, miłości i tak mi leciały lata – mówił.

Z tego powodu musiał udać się na terapię.