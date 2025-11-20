Kim jest zwycięzca 14. edycji „Top Model” Michał Kot? „Urządzałem w nosie zimowe igrzyska”
Wczoraj wieczorem emocje widzów TVN sięgnęły zenitu. Poznaliśmy zwycięzców 14. edycji „Top Model”.
W finale hitowego programu spotkało się czterech uczestników: Michał Kot, Mateusz Król, Eva Pietruk i Emilia Weltrowska
Na zwycięzcę czekała wielka nagroda: 200 tysięcy złotych, kontrakt z agencją modelingową oraz okładka magazynu „Glamour”. Jako pierwsze odpadły Emilia Weltrowska i Eva Pietruk, więc o zwycięstwo zawalczyli ze sobą dwaj mężczyźni.
Zwycięzcą tej edycji został Michał Kot.
Tych emocji nie da się opisać słowami… 🥰 To był wieczór, który na długo zostanie w nasze pamięci 😉 Pełen wzruszeń, dumy i spełnionych marzeń – czytamy na profilu programu na Instagramie,
Model ma 37 lat i pochodzi ze Szczecina. Największą pasją w jego życiu jest taniec – przez lata pracował jako trener w szkole tanecznej.
Michał Kot ma także doświadczenie w modelingu, jednak jego obiecującą karierę przerwało uzależnienie od alkoholu i narkotyków.
Kiedyś było niezdrowo, było tak, że swoje emocje zapijałem albo urządzałem w nosie zimowe igrzyska. Myślałem, że jest fajnie, bo się pobawiłem w weekend. Później, zanim doszedłem do siebie, już była środa, a w czwartek już się nakręcałem na piątek i jeszcze sobie musiałem dokopać dół, jeszcze niżej zejść, potracić jedną pracę, drugą pracę, dziewczyny, miłości i tak mi leciały lata – mówił.
Z tego powodu musiał udać się na terapię.
Przestraszyłem się, ponieważ nie spałem trzy doby i się przestraszyłem, że za chwilę zejdę
Po zakończeniu leczenia Michał postanowił wrócić do modelingu – zwycięstwo w programie to także zwycięstwo nad jego dawnymi demonami:
Co lepszego jest w bawieniu się na trzeźwo? W zasadzie wszystko! Po pierwsze, pamiętasz cały wieczór. Zapamiętujesz uśmiechy bliskich ci ludzi, zapamiętujesz radość w oczach, kiedy tańczą do ulubionej muzyki. (…) Najlepsze jest to, że te prawdziwe emocje zostają z tobą jeszcze długo po pamiętnym wieczorze. (…) Zachęcam, do niczego nie namawiam – pisał.
Model w ciągu zaledwie roku przeszedł wielką przemianę – jego nowa, wyrzeźbiona sylwetka robi wrażenie.
Zdjęcie po prawej stronie zostało zrobione dokładnie rok temu, a to po lewej dzisiaj. Lata niby lecą, a ja czuję się najlepiej do tej pory, psychicznie jak i fizycznie – opisywał zdjęcia.
Teraz oczy milionów Polaków są zwrócone w kierunku modela. Dla wielu uczestników program był trampoliną do wielkiej popularności w mediach. Czas pokaże, jak rozwinie się jego kariera.