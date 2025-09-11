times-dark
Kozaczek
Związki gwiazd

Koszmar w małżeństwie z Charlie Sheenem. Denise Richards po latach ze łzami w oczach wyznała całą prawdę

„Kazał mi cieszyć się rodzicami, póki jeszcze są” – dramatyczne wspomnienia aktorki.

Charlie Sheen Denise Richards
/ 11.09.2025 /
Karolina T.
Actress Denise Richards star of the live-action comedy film

1 / 7

Denise Richards wyznaje prawdę o małżeństwie z Charlie Sheen

Denise Richards, to amerykańska aktorka i modelka, która w 2002 roku wzięła ślub z aktorem Charlie Sheenem. Para doczekała się córek: Sam i Loli Rose. Małżeństwo rozpadło się po czterech latach. Rozwód pary był szeroko komentowany w mediach.

2 / 7

Denise Richards wyznaje prawdę o małżeństwie z Charlie Sheen

W nowym dokumencie Netflixa „Charlie Sheen: Dokument” Denise Richards zdecydowała się po raz pierwszy tak szczegółowo opowiedzieć o kulisach swojego małżeństwa.

„Szczerze mówiąc nie wiem, jak się tu znalazłam biorąc pod uwagę to, co mi zrobił” – wyznała przed kamerami.

30th Annual Race To Erase MS Gala

3 / 7

Denise Richards wyznaje prawdę o małżeństwie z Charlie Sheen

Aktorka przyznała, że lata u boku Charliego Sheena były dla niej niezwykle trudne i pełne traumatycznych doświadczeń.

 

To, co z początku wydawało się bajką, szybko przerodziło się w koszmar. Zmagała się nie tylko z jego wybuchowym charakterem, ale także z uzależnieniami i zachowaniami, które niejednokrotnie narażały ją i rodzinę na ogromny stres.

„Myślę, że jedynym sposobem na przetrwanie tragedii, przez którą przechodziłam, było posiadanie poczucia humoru, bo było tak źle… Wiem, że ludzie z zewnątrz pomyśleliby, że jesteśmy szaleni, nabijając się w stylu: „Pamiętasz, jak rozbiłeś kijem baseballowym wszystkie telewizory?”. Myślę, że gdybym nie była silną osobą, poszłabym bardzo mroczną drogą, żeby poradzić sobie z tym” – wyznała.

4 / 7

Denise Richards wyznaje prawdę o małżeństwie z Charlie Sheen

W pewnym momencie Denise nie wytrzymała i rozpłakała się przed kamerami. Ze łzami w oczach wyznała:

„Prawda jest taka, że moje życie z Charliem składa się z trzech etapów: czas, kiedy go poznałam i wyszłam za mąż, potem rozwód i wreszcie jego konsekwencje. To było za dużo… Przepraszam, że się rozklejam, ale musiałam się cały czas trzymać w ryzach”. 

denise richards charlie sheen sami sheen źródło okładka magazynu People

5 / 7

Denise Richards wyznaje prawdę o małżeństwie z Charlie Sheen

Denise wspominała, że moment, w którym aktor osiągnął wielki sukces, okazał się początkiem jego końca.

 

To właśnie wtedy jego zachowanie zaczęło wymykać się spod kontroli, a zamiast cieszyć się zawodowymi osiągnięciami i stabilnym życiem rodzinnym pogrążał się coraz bardziej w uzależnieniach i destrukcyjnych nawykach.

6 / 7

Denise Richards wyznaje prawdę o małżeństwie z Charlie Sheen

„Presja go zmieniła. Wyglądało to tak, jakby sabotował własny sukces i naszą rodzinę” – mówiła, nawiązując do jego uzależnienia od silnych opioidów.

 

Podczas głośnego rozwodu aktorka złożyła dramatyczne zeznania w sądzie. Otworzyła się na temat kulis ich małżeństwa i przedstawiła szczegóły, które wstrząsnęły opinią publiczną.

7 / 7

Denise Richards wyznaje prawdę o małżeństwie z Charlie Sheen

„Powiedziałam mu, że jeśli nie przestanie mi grozić, powiem prawdę o tym, co zrobił. Wtedy odpowiedział: „Nigdy nie pójdziesz do sądu, bo będziesz martwa”. Dodał też, żebym cieszyła się rodzicami póki jeszcze są. Odebrałam to jako groźbę nie tylko wobec mnie, ale także wobec mojej rodziny” – dodała na koniec aktorka

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Julia Żugaj wyprowadziła się z Polski! „Miałam jedną myśl: nie chcesz być w związku na odległość”
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Julia Żugaj Kacper Dworniczak
Julia Żugaj wyprowadziła się z Polski! „Miałam jedną myśl: nie chcesz być w związku na odległość”
Co teraz z jej karierą w Polsce?
Kaczorowska i Rogacewicz w pikantnych kadrach na treningu do „TzG”! Ale między nimi jest chemia! (FOTO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Kaczorowska i Rogacewicz w pikantnych kadrach na treningu do „TzG”! Ale między nimi jest chemia! (FOTO)
Mają szansę na zwycięstwo?
Karolina Pisarek szczerze o Rogerze: „Mogę być przy nim AMEBĄ!” (WIDEO)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Karolina Pisarek-Salla Miłość
Karolina Pisarek szczerze o Rogerze: „Mogę być przy nim AMEBĄ!” (WIDEO)
Wydało się, jaką naprawdę mają relację!
Szczuplutka Selena Gomez podbija Nowy Jork! Aż trudno oderwać od niej wzrok (FOTO)
Ale plota! Styl gwiazd Związki gwiazd
Benny Blanco Jimmy Fallon
Szczuplutka Selena Gomez podbija Nowy Jork! Aż trudno oderwać od niej wzrok (FOTO)
Pojawiła się u Jimmy'ego Fallona: "Nie mogę doczekać się ślubu z Benny'm"
Poznali się w kinie, a ich komedia romantyczna trwa do dziś. Historia miłości Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana
Polscy celebryci Związki gwiazd
Love Stories Małgorzata Rozenek
Poznali się w kinie, a ich komedia romantyczna trwa do dziś. Historia miłości Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana
Dziś świętują 9. rocznicę ślubu!
Zoë Kravitz zrobiła wielki krok – Harry Styles poznał tatę!
Ale plota! Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Harry Styles Lenny Kravitz
Zoë Kravitz zrobiła wielki krok – Harry Styles poznał tatę!
Co na to teść Lenny Kravitz?!
Patrycja Markowska świętuje 1. rocznicę ślubu! Po raz pierwszy pokazała ślubne fotki
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Jacek Kopczyński Małżeństwo
Patrycja Markowska świętuje 1. rocznicę ślubu! Po raz pierwszy pokazała ślubne fotki
Ależ z nich piękna para!
Harry Styles i Zoë Kravitz są parą! Po tych fotkach chyba nie ma już wątpliwości (PAPARAZZI)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Harry Styles Relacja
Harry Styles i Zoë Kravitz są parą! Po tych fotkach chyba nie ma już wątpliwości (PAPARAZZI)
Pasują do siebie?
Marcela Leszczak potwierdza ROZSTANIE z Koterskim! Do sądu trafił już POZEW ROZWODOWY
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Marcela Leszczak Michał Koterski
Marcela Leszczak potwierdza ROZSTANIE z Koterskim! Do sądu trafił już POZEW ROZWODOWY
A jednak!
Bogna Sworowska i Rafał Olbiński ROZSTALI SIĘ! „Jestem singielką od dwóch miesięcy, bardzo szczęśliwą”
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Bogna Sworowska Rafał Olbiński
Bogna Sworowska i Rafał Olbiński ROZSTALI SIĘ! „Jestem singielką od dwóch miesięcy, bardzo szczęśliwą”
A było tak pięknie! Jakie teraz mają relacje?
Afera wokół Igi Świątek! Komentator publicznie wypalił o „życiowej partnerce” tenisistki
Ale plota! Skandale Związki gwiazd
Afera Daria Abramowicz
Afera wokół Igi Świątek! Komentator publicznie wypalił o „życiowej partnerce” tenisistki
Takiego wyznania nikt się nie spodziewał!
Scooter Braun i Sydney Sweeney się spotykają. Najnowsze doniesienia z Hollywood!
Związki gwiazd
Scooter Braun Sydney Sweeney
Scooter Braun i Sydney Sweeney się spotykają. Najnowsze doniesienia z Hollywood!
Obydwoje są po długoletnich związkach. Poznali się na hucznym ślubie..
25 lat różnicy i wielki skandal. Tak zaczęła się miłość Beaty Ścibakówny i Jana Englerta
Gwiazdy Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Beata ścibakówna Jan Englert
25 lat różnicy i wielki skandal. Tak zaczęła się miłość Beaty Ścibakówny i Jana Englerta
Nikt nie dawał im szans, dziś obchodzą 30. rocznicę ślubu.
Wojna żon Łukasza Schreibera się rozkręca! Weronika nie pozostawiła złudzeń Mariannie
Z życia gwiazd Związki gwiazd
łukasz Schreiber Marianna Schreiber
Wojna żon Łukasza Schreibera się rozkręca! Weronika nie pozostawiła złudzeń Mariannie
Padły mocne słowa.
Vanessa Hudgens przyłapana na randce z mężem! Jej duży CIĄŻOWY brzuszek robi furorę w Los Angeles
Dzieci gwiazd Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Vanessa Hudgens
Vanessa Hudgens przyłapana na randce z mężem! Jej duży CIĄŻOWY brzuszek robi furorę w Los Angeles
Wygląda olśniewająco w zaawansowanej ciąży.
Huczny ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów niczym z Hollywood! Fajerwerki, zmiana kreacji i bajkowa sceneria
Z życia gwiazd Związki gwiazd
łukasz Schreiber śluby Gwiazd
Huczny ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów niczym z Hollywood! Fajerwerki, zmiana kreacji i bajkowa sceneria
Polityk po raz kolejny powiedział "TAK".
 