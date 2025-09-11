Koszmar w małżeństwie z Charlie Sheenem. Denise Richards po latach ze łzami w oczach wyznała całą prawdę

Denise Richards wyznaje prawdę o małżeństwie z Charlie Sheen

Aktorka przyznała, że lata u boku Charliego Sheena były dla niej niezwykle trudne i pełne traumatycznych doświadczeń.

To, co z początku wydawało się bajką, szybko przerodziło się w koszmar. Zmagała się nie tylko z jego wybuchowym charakterem, ale także z uzależnieniami i zachowaniami, które niejednokrotnie narażały ją i rodzinę na ogromny stres.