Kris Jenner odsłania kulisy hucznych 70. urodzin: „Urządziliście mi imprezę życia”

Autor Maciej Lechociński

Kasyno, lokaje, gigantyczny tort... Zobacz zdjęcia.

1/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Kris Jenner ostatnio hucznie świętowała 70. urodziny. 

Zorganizowali jej przyjęcie urodzinowe we wspaniałym wielkim lokalu przyjaciele gwiazdy — Jeff Bezos i Lauren Sanchez Bezos.

2/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Przyjęcie odbyło się w luksusowym miejscu. Nie zabrakło w nich wielu trunków, kryształowych żyrandoli, lokajów… 

3/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Wszyscy goście mogli liczyć na kieliszek dobrego szampana na wejściu… 

4/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Całą imprezę urodzinową Kris Jenner zorganizowała event planerka, którą polecił miliarder znanej bizneswomen. 

5/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Kris Jenner podczas wydarzenia częstowała gości specjalnie przygotowanymi koktajlami i drinkami.  

6/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Nie zabrakło ulubionego koloru Kris Jenner, czyli czerwieni oraz wielkich bukietów róż. 

7/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

W restauracjach pełnych welurowych kanap i ozdób goście mogli spędzić mało czas. 

8/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Nie zabrakło luksusowych elementów, a całość impreza miała charakter buduarowy. 

9/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Uwagę oprócz kwiatów zwracały także liczne złote elementy dekoracyjne. 

10/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Na stole nie brakowało alkoholu i kryształowych kieliszków. 

11/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Całość imprezy była utrzymana w klimacie filmów o Jamesie Bondzie, agencie 007. 

12/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Goście byli zachwyceni kunsztownymi dekoracjami. 

13/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Naszej uwadze nie umknęły również maszyny. 

14/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Kris Jenner zadbała także o to, żeby było wiele akcentów nawiązujących do jej wielkiej miłości do kasyna. 

15/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.
16/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.
17/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.
18/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.
19/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.
20/20 Kris Jenner hucznie świętowała 70. urodziny 
Kris Jenner, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.
