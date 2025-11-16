Kris Jenner odsłania kulisy hucznych 70. urodzin: „Urządziliście mi imprezę życia”
Kasyno, lokaje, gigantyczny tort... Zobacz zdjęcia.
Kris Jenner ostatnio hucznie świętowała 70. urodziny.
Zorganizowali jej przyjęcie urodzinowe we wspaniałym wielkim lokalu przyjaciele gwiazdy — Jeff Bezos i Lauren Sanchez Bezos.
Przyjęcie odbyło się w luksusowym miejscu. Nie zabrakło w nich wielu trunków, kryształowych żyrandoli, lokajów…
Wszyscy goście mogli liczyć na kieliszek dobrego szampana na wejściu…
Całą imprezę urodzinową Kris Jenner zorganizowała event planerka, którą polecił miliarder znanej bizneswomen.
Kris Jenner podczas wydarzenia częstowała gości specjalnie przygotowanymi koktajlami i drinkami.
Nie zabrakło ulubionego koloru Kris Jenner, czyli czerwieni oraz wielkich bukietów róż.
W restauracjach pełnych welurowych kanap i ozdób goście mogli spędzić mało czas.
Nie zabrakło luksusowych elementów, a całość impreza miała charakter buduarowy.
Uwagę oprócz kwiatów zwracały także liczne złote elementy dekoracyjne.
Na stole nie brakowało alkoholu i kryształowych kieliszków.
Całość imprezy była utrzymana w klimacie filmów o Jamesie Bondzie, agencie 007.
Goście byli zachwyceni kunsztownymi dekoracjami.
Naszej uwadze nie umknęły również maszyny.
Kris Jenner zadbała także o to, żeby było wiele akcentów nawiązujących do jej wielkiej miłości do kasyna.