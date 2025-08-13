Kulisy odnowienia przysięgi małżeńskiej Brooklyna i Nicoli. David i Victoria są ZAŁAMANI

Konflikt w rodzinie Beckhamów narasta

Konflikt między Beckhamami, a synową Nicolą jest tak duży, że para dowiedziała się o odnowieniu przysięgi małżeńskiej dopiero z internetu. Wygląda jednak na to, że nie byli jedynymi, którzy rzekomo zostali wpisani na czarną listę imprezy, która liczyła prawie 200 osób.

Przyjaciele pary młodej ujawnili, że rodzeństwo Brooklyna: Romeo i Cruz, również zostali uznani za persony non grata po tym, jak rzekomo doszło do serii internetowych uszczypliwości z ich strony.