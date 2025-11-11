Aż trudno uwierzyć, co Lewandowski zrobił na lotnisku! Tego się nikt nie spodziwał
Mamy wideo.
1/10
Po emocjonującym weekendzie w Barcelonie i krótkiej wizycie w Nowym Jorku, Robert Lewandowski wrócił do Polski. We wtorek po południu kapitan reprezentacji pojawił się w Warszawie, gdzie spotkał się z kibicami.
Piłkarz w znakomitym nastroju wyszedł do fanów, podpisywał koszulki i piłki, a także pozował do wspólnych zdjęć. W tłumie nie brakowało dzieci trzymających biało-czerwone flagi i transparenty z jego nazwiskiem.
Tego się nikt nie spodziewał! W końcu kapitan reprezentacji mógł opuścić port lotniczy niepostrzeżeni. A jednak wyszedł do fanów i bardzo ich zaskoczył. Wideo obejrzcie poniżej.
2/10
Lewandowski, znany z zamiłowania do mody, tym razem postawił na elegancki karmelowy płaszcz w stylu smart casual, kremowy golf i ciemne, luźne spodnie. Stylizację uzupełniły jasne sneakersy i złoty zegarek na skórzanej bransolecie.
Fani od razu zwrócili uwagę, że stylizacja piłkarza wyglądała jak żywcem wyjęta z paryskiego tygodnia mody.
3/10
Po kilkudniowej przerwie Lewandowski dołączył do drużyny narodowej, która przygotowuje się do kluczowych meczów eliminacyjnych do mistrzostw świata. Polska zmierzy się z Holandią, a następnie z Maltą.
4/10
Jeszcze dzień wcześniej „Lewy” przebywał w Nowym Jorku, gdzie razem z żoną Anną Lewandowską uczestniczył w uroczystości na szczycie Empire State Building. Piłkarz zapalił biało-czerwone światła z okazji Święta Niepodległości, czym wzruszył wielu fanów.
5/10
Teraz jednak cała jego uwaga skupia się już na reprezentacji. Z relacji obecnych na miejscu wynika, że Lewandowski był w świetnym humorze i z entuzjazmem reagował na fanów, którzy czekali na niego przed hotelem.
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Mega hot
Lepiej gra jak się ubiera
Ikona polskiego sportu