Po emocjonującym weekendzie w Barcelonie i krótkiej wizycie w Nowym Jorku, Robert Lewandowski wrócił do Polski. We wtorek po południu kapitan reprezentacji pojawił się w Warszawie, gdzie spotkał się z kibicami.

Piłkarz w znakomitym nastroju wyszedł do fanów, podpisywał koszulki i piłki, a także pozował do wspólnych zdjęć. W tłumie nie brakowało dzieci trzymających biało-czerwone flagi i transparenty z jego nazwiskiem.

Tego się nikt nie spodziewał! W końcu kapitan reprezentacji mógł opuścić port lotniczy niepostrzeżeni. A jednak wyszedł do fanów i bardzo ich zaskoczył. Wideo obejrzcie poniżej.