Na InstaStories Roxie nagrała krótkie ujęcie w lustrze. I choć łazienka wygląda jak z luksusowego katalogu z białą zabudową, jasną podłogą i charakterystycznymi czarno-białymi wzorami to największe wrażenie robi ogromne, okrągłe lustro zawieszone nad umywalką. Tyle że tym razem nie odbijało perfekcyjnego porządku. Było na nim widać smugi i odciski.