Luksusowa łazienka Roxie Węgiel. Wnętrze zachwyca, ale jest problem
Zdjęcie nie kłamie!
Roksana Węgiel chętnie dzieli się z fanami kadrami z życia, również tymi zza drzwi swojego ponad 100-metrowego apartamentu w Warszawie. Tym razem pokazała swoją łazienkę: elegancką, przestronną i wykończoną w stylu glamour. Jednak uwagę internautów przyciągnął… nie do końca idealny detal.
Na InstaStories Roxie nagrała krótkie ujęcie w lustrze. I choć łazienka wygląda jak z luksusowego katalogu z białą zabudową, jasną podłogą i charakterystycznymi czarno-białymi wzorami to największe wrażenie robi ogromne, okrągłe lustro zawieszone nad umywalką. Tyle że tym razem nie odbijało perfekcyjnego porządku. Było na nim widać smugi i odciski.
To nie jest jedyne wnętrze, które Roksana pokazała fanom.
Jej warszawski apartament utrzymany jest przede wszystkim w klimacie glamour. W salonie królują jasne barwy, z kolei w kuchni uwagę przyciągają czarne blaty.
Jednym z najciekawszych rozwiązań jest połączenie sypialni z gabinetem przy pomocy loftowej szyby. Roxie zdradzała, że to jej ulubiony element w całym mieszkaniu.
W listopadzie Roksana i Kevin podzielili się ekscytującą informacją, ponieważ kupili działkę i rozpoczynają budowę wymarzonego domu. Pokazali nawet zdjęcie z aktem notarialnym. Fani natychmiast zasypali ich gratulacjami. To z pewnością najszczęśliwszy czas w ich życiu. Oby było takich więcej.