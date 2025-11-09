Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk przyłapani przez PAPARAZZI. Aż ciężko rozpoznać ich na ulicy
Tylko spójrzcie na te fotki!
Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska zostali przyłapani przez paparazzi, przechadzając się po jednej z ulic. Para uroczo trzymała się za ręce.
Nie da się ukryć, że aż trudno ich rozpoznać, bo zazwyczaj widzimy ich w innym wydaniu, na czerwonym dywanie czy w blasku fleszy. Tutaj naturalność i codzienność, którą udało się uchwycić fotoreporterom.
Tego dnia Mateusz Banasiuk miał na sobie stylowy płaszcz w jodełkę, golf, beżowe spodnie, sportowe buty i żółtą czapę. Magdalena Boczarska natomiast wystrojona była w bomberkę, modne jeansy w stylu baggy, adidasy oraz czapkę. Widać, że para lubi bawić się modą i łączyć sportowy look z nutką elegancji.
Warto wspomnieć, że Mateusz Banasiuk to jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Na swoim koncie ma masę ról w tym m.in. w takich produkcjach jak: „Pierwsza Miłość”, „Zabij mnie, kochanie”, „Furioza” czy „Wieczór kawalerski”.
Magdalena Boczarska również jest jedną z przodujących aktorek w polskim show-biznesie, która jest znana m.in. z takich produkcji jak: „Heaven in Hell”, „Różyczka”, „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” czy „Lejdis”.
W życiu prywatnym natomiast Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska od 2014 roku są w związku. Para poznała się na festiwalu filmowym w Toronto. Chociaż od początku między nimi zaiskrzyło, aktorka miała początkowo wahać się, czy wejść w związek z młodszym o 7 lat aktorem. Jak widać, do dziś tworzą szczęśliwą relację. Para nie ma ślubu i tworzą nieformalny związek od lat. W 2017 roku jednak doczekali się swojej pierwszej, wspólnej pociechy, syna Henryka.