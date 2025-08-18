times-dark
Małgorzata Rozenek-Majdan się przeprowadza! Tak prezentuje się jej dom marzeń (FOTO)

Wnętrza jak z luksusowego katalogu.

/ 18.08.2025 /
Małgorzata Rozenek-Majdan zmienia adres! Pokazała wnętrza, które robią wrażenie źródło Instagram

Małgorzata Rozenek-Majdan nie zwalnia tempa. Po latach życia w willi na Wilanowie wraz z Radosławem Majdanem i dziećmi szykuje się do przeprowadzki do nowego domu.

Gwiazda TVN uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała fanom, jak wyglądają jego wnętrza

Była prowadząca „Dzień dobry TVN” zdradziła na Instagramie, że przeprowadzka to już kwestia dni.

,,Mam nadzieję, że lada moment. Wszystko już prawie gotowe”

– przyznała w odpowiedzi na pytanie jednej z obserwatorek.

Na jej profilu pojawiły się także pierwsze zdjęcia nowej posiadłości. Widzimy na nich marmurowe schody prowadzące na piętro, elegancką kuchnię z ogromnym oknem oraz detale, które zdradzają, że wnętrza urządzone są w nowoczesnym, a zarazem klasycznym stylu.

Wśród kadrów znalazło się również rodzinne ujęcie, na którym Małgorzata pozuje z Radosławem Majdanem i ich ukochanym psem. Zdjęcie podpisała krótko, ale wymownie: New home.

Nowy dom Rozenek-Majdanów to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych „gwiazdorskich” posiadłości ostatnich miesięcy. Fani już teraz dopytują o kolejne szczegóły, a sama Małgorzata zapowiada, że wkrótce pokaże więcej.

