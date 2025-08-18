Małgorzata Rozenek-Majdan się przeprowadza! Tak prezentuje się jej dom marzeń (FOTO)
Wnętrza jak z luksusowego katalogu.
1 / 12
Małgorzata Rozenek-Majdan nie zwalnia tempa. Po latach życia w willi na Wilanowie wraz z Radosławem Majdanem i dziećmi szykuje się do przeprowadzki do nowego domu.
Gwiazda TVN uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała fanom, jak wyglądają jego wnętrza
2 / 12
Była prowadząca „Dzień dobry TVN” zdradziła na Instagramie, że przeprowadzka to już kwestia dni.
,,Mam nadzieję, że lada moment. Wszystko już prawie gotowe”
– przyznała w odpowiedzi na pytanie jednej z obserwatorek.
3 / 12
Na jej profilu pojawiły się także pierwsze zdjęcia nowej posiadłości. Widzimy na nich marmurowe schody prowadzące na piętro, elegancką kuchnię z ogromnym oknem oraz detale, które zdradzają, że wnętrza urządzone są w nowoczesnym, a zarazem klasycznym stylu.
4 / 12
Wśród kadrów znalazło się również rodzinne ujęcie, na którym Małgorzata pozuje z Radosławem Majdanem i ich ukochanym psem. Zdjęcie podpisała krótko, ale wymownie: New home.
5 / 12
Nowy dom Rozenek-Majdanów to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych „gwiazdorskich” posiadłości ostatnich miesięcy. Fani już teraz dopytują o kolejne szczegóły, a sama Małgorzata zapowiada, że wkrótce pokaże więcej.
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Anonim | 18 sierpnia 2025
Anonim | 18 sierpnia 2025
Anonim | 18 sierpnia 2025
Olka | 18 sierpnia 2025
