Małgosia Rozenek pokazała kuchnię w nowej willi. Luksus aż bije po oczach
Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan niedawno wreszcie przeprowadzili się do swojej wymarzonej rezydencji. Chcąc odpocząć od zgiełku wielkiego miasta, kilka lat temu podjęli decyzję o wybudowaniu własnego domu pod Warszawą. Postawienie posiadłości o powierzchni niemal 400 metrów okazało się nie lada wyzwaniem, ale już dziś mogą cieszyć się wymarzonymi wnętrzami. Warto wspomnieć, że w oczekiwaniu na wymarzony dom mieszkali w willi w miasteczku Wilanów po Wojciechu Modeście Amaro, gdzie wynajmowali ją za około 30 tys. zł miesięcznie. Tylko spójrzcie na ich bajkową kuchnię, która jest sercem całego domu!
Kuchnia została zaaranżowana w neutralnych tonach i perfekcyjnie wpisuje się w aktualne, wnętrzarskie trendy. Kolory, które tu dominują to biel i czerń.
„Ten dom to nie projekt. To opowieść o nas. O rodzinie, o pracy, o marzeniach, które z czasem stały się rzeczywistością. Nie zawsze było łatwo, ale było bardzo warto” — pisała niedawno Rozenek.
W kuchni główną rolę odgrywa przestronna wyspa, która imponuje zarówno wielkością, jak i praktycznym zastosowaniem. Zdobiona dużym, białym blatem oraz wyposażona w liczne czarne szuflady i szafki, tworzy doskonałą strefę do przygotowywania potraw.
Całe wnętrze utrzymano w jasnej, klasycznej kolorystyce — biała zabudowa, srebrny piekarnik i masywny, biały okap nadają przestrzeni elegancki i nowoczesny wygląd.
Jest tu jasno, przytulnie i przestronnie, a jednocześnie trudno nie zauważyć, że wystawne wykończenia nadają wnętrzu wyjątkowo luksusowy charakter. Warto zauważyć, że w tej kuchni nie ma miejsca na zbędne rzeczy, a panuje minimalizm, który podkreśla funkcjonalność i nadaje wnętrzu lekkości.
