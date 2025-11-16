Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak poznali się w 2005 roku w 2. edycji programu „Taniec z gwiazdami”, w której doszli do finału. Ich gorący romans, który potwierdzili po pewnym czasie, wywołał sensację ze względu na 17-letnią różnicę wieku (Foremniak była starsza) oraz fakt, że aktorka była wówczas w separacji. Związek był burzliwy i ostatecznie wygasł około 2008 roku, a według doniesień medialnych, to Foremniak podjęła decyzję o rozstaniu. Po latach oboje unikają publicznego komentowania tej relacji.