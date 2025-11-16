Najgłośniejsze romanse w „TzG”. Na parkiecie iskrzyło, a Polacy z wypiekami obserwowali te pary!
O tych parach mówili wszyscy!
Anna Głogowska i Piotr Gąsowski poznali się w 2005 roku na planie programu „Taniec z gwiazdami”, gdzie byli parą taneczną, a później parą w życiu prywatnym. Ich związek trwał ponad dekadę, a w 2007 roku urodziła się im córka Julia. Mimo rozstania w 2016 roku utrzymują obecnie bardzo dobre, przyjacielskie stosunki i są przykładem udanego wspólnego rodzicielstwa.
W 2009 roku, podczas udziału Radosława Majdana i Izabeli Janachowskiej w „Tańcu z gwiazdami”, media spekulowały o ich romansie. Plotki te były napędzane rzekomym podobieństwem tancerki do Dody, byłej partnerki piłkarza. Ostatecznie doniesienia te okazały się niepotwierdzonymi doniesieniami.
Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się w 2005 roku w programie „Taniec z gwiazdami”, który wygrali, rozpoczynając tym samym trwający lata związek. Para pobrała się w 2008 roku i doczekała się dwójki dzieci: syna Adama i córki Heleny. Po niemal 17 latach bycia razem (14 latach małżeństwa), w marcu 2022 roku ogłosili rozstanie, a rozwód sfinalizowali w sierpniu 2022 roku, ustanawiając opiekę naprzemienną nad dziećmi.
Klaudia Halejcio i Tomasz Barański poznali się w 2014 roku jako para w programie „Taniec z gwiazdami”, a ich związek rozpoczął się tuż po finale show. Byli razem ponad dwa lata i w tym czasie zamieszkali razem oraz wspierali się w trudnych chwilach m.in. podczas choroby tancerza. Rozstali się pod koniec 2016 roku, tłumacząc to brakiem czasu, choć później Halejcio wspominała o rozstaniu jako „bardzo trudnym” i bolesnym.
Blanka Winiarska i Tomasz Stockinger wystąpili razem w 3. edycji „Tańca z gwiazdami” w 2006 roku, a ich duża różnica wieku wywołała głośne, choć niepotwierdzone plotki o romansie w mediach. Aktor jednak stanowczo zdementował te spekulacje, podkreślając, że łączy ich wyłącznie przyjaźń i relacja zawodowa na parkiecie tanecznym.
Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak poznali się w 2005 roku w 2. edycji programu „Taniec z gwiazdami”, w której doszli do finału. Ich gorący romans, który potwierdzili po pewnym czasie, wywołał sensację ze względu na 17-letnią różnicę wieku (Foremniak była starsza) oraz fakt, że aktorka była wówczas w separacji. Związek był burzliwy i ostatecznie wygasł około 2008 roku, a według doniesień medialnych, to Foremniak podjęła decyzję o rozstaniu. Po latach oboje unikają publicznego komentowania tej relacji.
Aneta Piotrowska i Rafał Mroczek poznali się w 2006 roku w 3. edycji „Tańca z gwiazdami”, którą wspólnie wygrali, zdobywając Kryształową Kulę. Ich zawodowa współpraca przerodziła się w romans i związek, który trwał około roku i był pierwszą poważną miłością tancerki. Para rozstała się, a główną przyczyną miała być ogromna presja i brak prywatności ze strony mediów, które opisywały każdy ich krok. Aneta Piotrowska przyznała, że to ona podjęła decyzję o zerwaniu z powodu ciągłych kłótni i awantur.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz oficjalnie potwierdzili swój związek we wrześniu 2025 roku, podczas udziału w programie „Taniec z gwiazdami”, w którym wystąpili jako para taneczna. Namiętny pocałunek na antenie zdementował wszelkie plotki. Ich relacja budzi kontrowersje, ponieważ oboje są w trakcie lub po zakończeniu swoich poprzednich małżeństw. Dzieli ich 12 lat różnicy wieku. Po zakończeniu programu, para kontynuuje współpracę, przygotowując wspólny spektakl taneczno-muzyczny „Siedem”.