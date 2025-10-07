Największe gwiazdy zadały szyku na pokazie Chanel! Nicole Kidman z córkami, Margot Robbie, Penélope Cruz, Lily Rose – Deep

Największe gwiazdy zadały szyku na pokazie Chanel!

Na zakończenie paryskiego tygodnia mody odbył się pokaz Chanel, na którym pojawiła się śmietanka światowego show – biznesu.

Wśród gości znaleźli się m.in. Nicole Kidman z córkami, Margot Robbie, Kendal Jenner, Pedro Pascal, Tilda Swinton, Sofia Coppola i Penélope Cruz.

To właśnie one jako pierwsze zobaczyły długo wyczekiwaną kolekcję Matthieu Blazy’ego, nowego dyrektora artystycznego domu mody Chanel.