times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan Dzieci gwiazd Gwiazdy Zagraniczni celebryci

Największe gwiazdy zadały szyku na pokazie Chanel! Nicole Kidman z córkami, Margot Robbie, Penélope Cruz, Lily Rose – Deep

Zobaczcie ich stylizacje na jednym z najważniejszych modowych wydarzeń roku.

Lily Rose+depp Margot Robbie Nicole Kidman Penelope Cruz
/ 07.10.2025 /
Marysia
pokaz-chanel źródło Forum

1 / 10

Największe gwiazdy zadały szyku na pokazie Chanel!

Na zakończenie paryskiego tygodnia mody odbył się pokaz Chanel, na którym pojawiła się śmietanka światowego show – biznesu.

Wśród gości znaleźli się m.in. Nicole Kidman z córkami, Margot Robbie, Kendal Jenner, Pedro Pascal, Tilda Swinton, Sofia Coppola i Penélope Cruz.

To właśnie one jako pierwsze zobaczyły długo wyczekiwaną kolekcję Matthieu Blazy’ego, nowego dyrektora artystycznego domu mody Chanel.

PFW Chanel Photocall

2 / 10

Margot Robbie
PFW Chanel Photocall

3 / 10

Lily Rose Deep
PFW Chanel Photocall

4 / 10

Penelope Cruz
Screenshot

5 / 10

Margot Robbie
Screenshot

6 / 10

Nicole Kidman z córkami
@voguemagazine Bonjour, #PedroPascal! Tonight the actor stepped out in Paris for #chanel ♬ GIVE TO ME - 𖣂

7 / 10

Pedro Pascal
PFW Chanel Photocall

8 / 10

Nicole Kidman z córkami
@voguemagazine Spotted: #KendallJenner arriving to Matthieu Blazy’s #Chanel debut show during #ParisFashionWeek ♬ original sound - matt

9 / 10

Kendal Jenner
Screenshot

10 / 10

Nicole Kidman
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 8 października 2025 Odpowiedz

Gwuaz,……dy i was to wszystkie forum Koryntu to GW sąd, jacyś inne określenia

POLECANE DLA CIEBIE
Philipp Plein w centrum rodzinnego skandalu! Sandra Kubicka włączyła się w dramat i poniosła konsekwencje…
Newsy Polscy celebryci Skandale Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Philipp Plein Sandra Kubicka
Philipp Plein w centrum rodzinnego skandalu! Sandra Kubicka włączyła się w dramat i poniosła konsekwencje…
„Wszystko jej zabrał!”
Miłość i sztuka na jednej scenie! Wyjątkowe spotkanie z Danielem Olbrychskim i Krystyną Demską-Olbrychską
Czerwony dywan
Daniel Olbrychski
Miłość i sztuka na jednej scenie! Wyjątkowe spotkanie z Danielem Olbrychskim i Krystyną Demską-Olbrychską
Tak wyglądało spotkanie z bohaterami książki Katarzyny Rygiel "Dary losu".
Gwiazdy brylują na evencie marki kosmetycznej! Skromna Karolina Pisarek-Salla, rozpromieniona Julia Kuczyńska
Czerwony dywan
Jacek Jelonek Karolina Pisarek-Salla
Gwiazdy brylują na evencie marki kosmetycznej! Skromna Karolina Pisarek-Salla, rozpromieniona Julia Kuczyńska
Maria Konarowska, Ewa Olczak-Dziadolka, Oliwier Kubiak, Jacek Jelonek.
Marek Perepeczko umierał samotnie. Prawda o jego ostatnich dniach jest wstrząsająca!
Aktualności Gwiazdy Newsy
Agnieszka Fitkau-perepeczko Marek Perepeczko
Marek Perepeczko umierał samotnie. Prawda o jego ostatnich dniach jest wstrząsająca!
Bliscy mówili, że „pędził w objęcia śmierci z prędkością swojego ferrari".
Jennifer Lopez z Benem Affleckiem! Huczne rozstanie, a teraz razem pozują na czerwonym dywanie…
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd Związki gwiazd
Ben Affleck Jennifer Lopez
Jennifer Lopez z Benem Affleckiem! Huczne rozstanie, a teraz razem pozują na czerwonym dywanie…
Tylko spójrzcie, jak dokazywali mimo rozstania.
Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą – Helena i Adam mają niezwykłe talenty
Dzieci gwiazd Gwiazdy Polscy celebryci
Dzieci Gwiazd Katarzyna Cichopek
Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą – Helena i Adam mają niezwykłe talenty
Zobacz najnowsze zdjęcia jej dzieci. Adaś już przerósł mamę!
Nowa twarz Kim Kardashian! Fani komentują: „Wyglądasz jak twoja mama Kris”. Podobne? (FOTO)
Ale plota! Uroda Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Kim Kardashian Metamorofoza
Nowa twarz Kim Kardashian! Fani komentują: „Wyglądasz jak twoja mama Kris”. Podobne? (FOTO)
Celebrytka zaskoczyła odmienionym wizerunkiem w Paryżu.
Kamilla Baar obchodzi 46. urodziny. Przez trzy lata ukrywała rozwód, a teraz znów jest zakochana
Gwiazdy Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Kamilla Baar Love Stories
Kamilla Baar obchodzi 46. urodziny. Przez trzy lata ukrywała rozwód, a teraz znów jest zakochana
Jej życie prywatne od lat budzi ogromne emocje.
U szczytu kariery usłyszała straszną diagnozę – nowotwór. Jak dziś wygląda Anastacia?
Zagraniczni celebryci
Anastacia
U szczytu kariery usłyszała straszną diagnozę – nowotwór. Jak dziś wygląda Anastacia?
To ikona lat 90. Wszyscy znali jej przeboje.
Oto wszyscy faceci Dakoty Johnson. Ostatnio miała głośne rozstanie
Zagraniczni celebryci
Dakota Johnson
Oto wszyscy faceci Dakoty Johnson. Ostatnio miała głośne rozstanie
Aktorka kończy 36 lat.
Rafał Sonik po raz drugi został ojcem! Pokazał wzruszające zdjęcia z noworodkiem
Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Rafał Sonik
Rafał Sonik po raz drugi został ojcem! Pokazał wzruszające zdjęcia z noworodkiem
Tak wygląda nowy rozdział w życiu sportowca.
Plejada gwiazd na wydarzeniu specjalnym Stopklatki! Maryla Rodowicz, Maciej Pela, Aneta Zając, Grzegorz Collins
Czerwony dywan
Aneta Zając Laura Samojłowicz
Plejada gwiazd na wydarzeniu specjalnym Stopklatki! Maryla Rodowicz, Maciej Pela, Aneta Zając, Grzegorz Collins
Laura Samojłowicz, Roman Szczeblewski, Irena Adamiak...
Flo Rida wraca do Polski! Koncert pełen hitów, które królowały na parkietach lat 2000
Zagraniczni celebryci
Koncert
Flo Rida wraca do Polski! Koncert pełen hitów, które królowały na parkietach lat 2000
To będzie największa impreza tej jesieni!
Keith Urban pojawił się na scenie bez obrączki, ale nie zapomniał o Kidman. Ten gest rozwalił publiczność!
Newsy Zagraniczni celebryci
Keith Urban Nicole Kidman
Keith Urban pojawił się na scenie bez obrączki, ale nie zapomniał o Kidman. Ten gest rozwalił publiczność!
Rozwód dopiero co trafił do sądu, a muzyk już zaskoczył wszystkich gestem w stronę byłej żony.
Kylie i Kendall Jenner podbijają Paryż. Jak zwykle to one zrobiły wielką furorę… (FOTO)
Ale plota! Moda Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Kendall Jenner Kylie Jenner
Kylie i Kendall Jenner podbijają Paryż. Jak zwykle to one zrobiły wielką furorę… (FOTO)
Tylko spójrzcie, jak Kylie wspierała Kendall podczas pokazu.
Co z fortuną Nicole Kidman? „Kokainowa klauzula” w intercyzie zmienia wszystko
Newsy Zagraniczni celebryci
Keith Urban Nicole Kidman
Co z fortuną Nicole Kidman? „Kokainowa klauzula” w intercyzie zmienia wszystko
Czy to początek prawdziwej batalii o majątek wart setki milionów dolarów?
 