Największe gwiazdy zadały szyku na pokazie Chanel! Nicole Kidman z córkami, Margot Robbie, Penélope Cruz, Lily Rose – Deep
Zobaczcie ich stylizacje na jednym z najważniejszych modowych wydarzeń roku.
/ 07.10.2025 /
źródło Forum
1 / 10
Największe gwiazdy zadały szyku na pokazie Chanel!
Na zakończenie paryskiego tygodnia mody odbył się pokaz Chanel, na którym pojawiła się śmietanka światowego show – biznesu.
Wśród gości znaleźli się m.in. Nicole Kidman z córkami, Margot Robbie, Kendal Jenner, Pedro Pascal, Tilda Swinton, Sofia Coppola i Penélope Cruz.
To właśnie one jako pierwsze zobaczyły długo wyczekiwaną kolekcję Matthieu Blazy’ego, nowego dyrektora artystycznego domu mody Chanel.
2 / 10
Margot Robbie
3 / 10
Lily Rose Deep
4 / 10
Penelope Cruz
5 / 10
Margot Robbie
6 / 10
Nicole Kidman z córkami
7 / 10
Pedro Pascal
8 / 10
Nicole Kidman z córkami
9 / 10
Kendal Jenner
10 / 10
Nicole Kidman
Anonim | 8 października 2025
Gwuaz,……dy i was to wszystkie forum Koryntu to GW sąd, jacyś inne określenia