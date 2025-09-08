times-dark
Kozaczek
Natalia Kukulska z CÓRKĄ brylują na czerwonym dywanie! Ich stylizacje to kwintesencja kobiecości

Pojawiły się w pięknych kreacjach na premierze serialu "Breslau".

Anna Dąbrówka Natalia Kukulska
/ 08.09.2025 /
Aurora
Anna Dąbrówka, Natalia Kukulska-min źródło AKPA

1 / 4

Anna Dąbrówka i Natalia Kukulska

Na premierze serialu „Breslau” na Disney+ Natalia Kukulska i jej 20-letnia córka, Anna Dąbrówka zaprezentowały się w eleganckich, a jednocześnie bardzo odmiennych stylizacjach.

Anna Dąbrówka, Natalia Kukulska-min źródło AKPA

2 / 4

Anna Dąbrówka i Natalia Kukulska

Anna postawiła na nowoczesną interpretację klasyki. Założyła beżową, koszulową sukienkę  w prążki, przewiązaną paskiem w talii i z efektownym rozcięciem. Całość uzupełniła czarnymi szpilkami z dodatkami, skórzaną torebką oraz perłowym naszyjnikiem.

Anna Dąbrówka, Natalia Kukulska-min źródło AKPA

3 / 4

Anna Dąbrówka i Natalia Kukulska

Długie warkoczyki u Anny dodały stylizacji świeżości i młodzieńczego charakteru.

Anna Dąbrówka, Natalia Kukulska-min źródło AKPA

4 / 4

Anna Dąbrówka i Natalia Kukulska

Natalia Kukulska z kolei wybrała ponadczasową stylizację w retro wydaniu. Jej dopasowany kostium z szerokim kołnierzem i bufiastymi ramionami przyciągał uwagę. Stylizację dopełniały welurowe czółenka na obcasie i czarna torebka z ozdobną aplikacją.

Ada | 9 września 2025 Odpowiedz

kwintesencja kobiecości? ktoś tu okularów nie założył! Obie wyglądają ok chociaż w tych kolorach na dość zmęczone

