Natalia Kukulska z CÓRKĄ brylują na czerwonym dywanie! Ich stylizacje to kwintesencja kobiecości
Pojawiły się w pięknych kreacjach na premierze serialu "Breslau".
Na premierze serialu „Breslau” na Disney+ Natalia Kukulska i jej 20-letnia córka, Anna Dąbrówka zaprezentowały się w eleganckich, a jednocześnie bardzo odmiennych stylizacjach.
Anna postawiła na nowoczesną interpretację klasyki. Założyła beżową, koszulową sukienkę w prążki, przewiązaną paskiem w talii i z efektownym rozcięciem. Całość uzupełniła czarnymi szpilkami z dodatkami, skórzaną torebką oraz perłowym naszyjnikiem.
Długie warkoczyki u Anny dodały stylizacji świeżości i młodzieńczego charakteru.
Natalia Kukulska z kolei wybrała ponadczasową stylizację w retro wydaniu. Jej dopasowany kostium z szerokim kołnierzem i bufiastymi ramionami przyciągał uwagę. Stylizację dopełniały welurowe czółenka na obcasie i czarna torebka z ozdobną aplikacją.
Ada | 9 września 2025
kwintesencja kobiecości? ktoś tu okularów nie założył! Obie wyglądają ok chociaż w tych kolorach na dość zmęczone