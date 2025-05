Nowy papież Leon XIV wygląda jak papież z XIX wieku! Kim jest nowa głowa kościoła? (FOTO)

Papież Leon XIV

W latach 2001-2013 był przełożonym generalnym Zakonu św. Augustyna. W kolejnych latach był administratorem apostolskim w diecezji Chiclayo, biskupem diecezjalnym Chiclayo, a także administratorem apostolskim diecezji Callao.

30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. Urząd objął 12 kwietnia 2023 roku.