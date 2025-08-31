times-dark
Ogromne emocje na zlocie fanów serialu „Na sygnale”! W uroczym różu Monika Mazur, cały na biało Dariusz Wieteska…

Wojciech Kuliński, Adrianna Jagiełło, Tomasz Piątkowski, Paulina Zwierz...

/ 31.08.2025 /
Monika Mazur źródło AKPA

1 / 19

Monika Mazur

W niedzielny poranek gwiazdy serialu „Na sygnale” postanowiły spotkać się z wielkimi fanami produkcji.

Wojciech Kuliński-min źródło AKPA

2 / 19

Wojciech Kuliński

Oprócz panelu, podczas którego widzowie mogli poznać kulisy serialu, pojawiły się także karetki, straż pożarna, a także możliwość nauki pierwszej pomocy.

Zlot fanów serialu źródło AKPA

3 / 19

Zlot fanów serialu "Na Sygnale"

Gwiazdy serialu nie ukrywały radości z poznania swoich fanów, a pod sceną widzowie już czekali na autografy od aktorów.

Adrianna Jagiełło-min źródło AKPA

4 / 19

Adrianna Jagiełło
Paulina Zwierz-min źródło AKPA

5 / 19

Paulina Zwierz
Dariusz Wieteska-min źródło AKPA

6 / 19

Dariusz Wieteska
Tomasz Piątkowski źródło AKPA

7 / 19

Tomasz Piątkowski
Anna Wysocka-Jaworska-min źródło AKPA

8 / 19

Anna Wysocka-Jaworska
Anna Lemieszek źródło AKPA

9 / 19

Anna Lemieszek
Lea Oleksiak źródło AKPA

10 / 19

Lea Oleksiak
Kamil Błoch-min źródło AKPA

11 / 19

Kamil Błoch
Aleksandra Kądziołka-min źródło AKPA

12 / 19

Aleksandra Kądziołka
Kamil Wodka-min źródło AKPA

13 / 19

Kamil Wodka
Izydor Łobacz-min źródło AKPA

14 / 19

Izydor Łobacz
Zlot fanów źródło AKPA

15 / 19

Zlot fanów serialu "Na Sygnale"
Zlot fanów źródło AKPA

16 / 19

Zlot fanów serialu "Na Sygnale"
Zlot fanów źródło AKPA

17 / 19

Zlot fanów serialu "Na Sygnale"
Zlot fanów źródło AKPA

18 / 19

Zlot fanów serialu "Na Sygnale"
Zlot fanów źródło AKPA

19 / 19

Zlot fanów serialu "Na Sygnale"
