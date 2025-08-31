Ogromne emocje na zlocie fanów serialu „Na sygnale”! W uroczym różu Monika Mazur, cały na biało Dariusz Wieteska…
Wojciech Kuliński, Adrianna Jagiełło, Tomasz Piątkowski, Paulina Zwierz...
W niedzielny poranek gwiazdy serialu „Na sygnale” postanowiły spotkać się z wielkimi fanami produkcji.
Oprócz panelu, podczas którego widzowie mogli poznać kulisy serialu, pojawiły się także karetki, straż pożarna, a także możliwość nauki pierwszej pomocy.
Gwiazdy serialu nie ukrywały radości z poznania swoich fanów, a pod sceną widzowie już czekali na autografy od aktorów.
