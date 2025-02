Ola Tomala z „Królowej przetrwania” przeszła metamorfozę! Kiedyś wyglądała zupełnie inaczej

Metamorfoza Aleksandry Tomali

„Królowa przetrwania” to program, w którym aktorki, celebrytki i influencerki walczą o przetrwanie w tajlandzkiej dżungli. Podczas wyprawy muszą się one mierzyć z dziką naturą, własnymi słabościami i często trudnym charakterem rywalek. Ola Tomala zdążyła wdać się już w pierwszą konfrontację z Agnieszką Kaczorowską, która dołączyła chwilę później do programu. Poszło o jej wygląd.