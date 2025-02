W ostatnim czasie spore poruszenie wśród widzów telewizyjnego show „Królowa przetrwania”, budzi wątek dotyczący relacji pomiędzy dwoma uczestniczkami. Ola Tomala i Agnieszka Kaczorowska miały już ze sobą do czynienia w przeszłości, jednak fakt, że Kaczorowska nie poznała dawnej rywalki, mocno uderzył w byłą uczestniczkę programu „Love Island”.

Kaczorowska nie poznała dawnej koleżanki

Druga edycja programu „Królowa przetrwania” trwa w najlepsze. Aktorki, celebrytki i influencerki walczą o wygraną i przetrwanie w tajlandzkiej dżungli, tym samym rywalizując ze sobą. Uczestniczki tej edycji to: Paulina Smaszcz, Agnieszka Kaczorowska, Kasia Nast, Marianna Schreiber, Agnieszka Kotońska, Magdalena Stępień, Elizabeth „Liza” Anorue, Eliza Trybała, Ola Tomala, Natalia Karczmarczyk, Karolina Sankiewicz i Ola Ciupa.

Nie da się ukryć, że w tym programie nie tylko trudne warunki są wyzwaniem, ale także odmienne charaktery uczestniczek. W poprzedniej edycji nie brakowało kłótni i zaciętych rozmów. W tym sezonie jest całkiem podobnie. Ostatnia drama, która obiła się szerokim echem w mediach, dotyczyła konfrontacji byłej i obecnej tancerki.

Ola Tomala odkąd zobaczyła Agnieszkę Kaczorowską w programie, była zdziwiona tym, że ta jej nie pamięta. Dziewczyny będąc nastolatkami, wspólnie startowały w turniejach tańca i mijały się na zawodach. Dlatego Tomala nie mogła zrozumieć, jak koleżanka z parkietu jej nie poznaje. Tomala zapytana przez Kaczorowską o to, gdzie mogły się zobaczyć, odpowiedziała w ten sposób:

Mogłyśmy się zobaczyć w mistrzostwach polski 16-18 w Warszawie. Byłyśmy wtedy razem w finale. Dobra widocznie nie pamiętasz, no widać nic się nie zmieniłaś – powiedziała Tomala. Ale to jest jakiś grzech, że ja cię nie pamiętam? To jest coś strasznego, że ja cię nie pamiętam? Bardzo cię przepraszam, że cię nie pamiętam, ale nigdy się nie kolegowałyśmy, więc chyba mam prawo cię nie pamiętać – odpowiedziała na to Kaczorowska.

Po startej konfrontacji Ola wciąż miała żal do Agnieszki o to, że jej nie poznała i na koniec skwitowała: „dla mnie to było dziwne, trochę słabe”.