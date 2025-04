Paulina Smaszcz komentuje swój wczorajszy występ w sądzie. Zobaczcie tylko na tę kreacje (FOTO)

Paulina Smaszcz w sądzie

Warto dodać, że na sali rozpraw sąd zaapelował obustronnie o zawarcie ugody. Jednak taka forma raczej nie wchodzi w grę.

„Nasza propozycja ugody była taka, że pani Paulina przeprosi panią Cichopek, a pani Cichopek również posypie popiołem głowę, że wmieszała się w to małżeństwo. Niestety nie zaproponowano żadnej innej ugody ani żadnej argumentacji, która by przemawiała przeciwko” – wyjaśnił prawnik Smaszcz w rozmowie z „Pudelkiem”.

W trakcie pobytu w sądzie Paulina Smaszcz została także zapytana o same odczucia dotyczące zaszłych okoliczności i tego, że przychodzi się jej teraz mierzyć, oko w oko z byłem mężem i jego partnerką. Kobieta-petrada bez zastanowienia wyznała, że Kurzajewski jest dla niej jak obca osoba.

„To już nie jest osoba, którą darzę jakimkolwiek uczuciem. Jego zachowania i to, w jaki sposób prowadzi swoją karierę, to jest dla mnie tak obce, że mogę powiedzieć, że ja go nie znam. Nie wiem, kto to jest” – mówiła gorzko dziennikarka w rozmowie z „Faktem”.