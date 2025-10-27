Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w miniony weekend, a dokładnie 25 października stanęli na ślubny kobiercu. Co ciekawe, panna młoda zaprezentowała się aż w czterech kreacjach, które na swoim blogu postanowiła ocenić znana stylistka ślubna Izabela Janachowska. Ekspertka modowa miała jedno zastrzeżenie.

Izabela Janachowska o ślubnych stylizacjach Katarzyny Cichopek

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to bez wątpienia jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Od jakiegoś czasu w mediach huczało o ich zbliżającym się ślubie, który odbył się w ubiegłą sobotę, czyli 25 października 2025 roku. Nie da się ukryć, że był to jeden z najgłośniejszych ślubów w show-biznesie minionych lat. Para powiedziała sobie „tak” w hotelu Drob w Urszulinie, w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego. Na uroczystość zaprosili około 140 gości, w tym wiele znanych nazwisk ze świata show-biznesu. Ceremonia ślubna i wesele było dopięte na ostatni guzik. Nie zabrakło muzyki na żywo, bajecznych dekoracji, wykwintnych potraw czy atrakcji.

Para, a w szczególności Kasia Cichopek dokładnie zaplanowała i zadbała również o swój look. Co ciekawe, panna młoda tego wieczoru miała na sobie aż cztery kreacje, które zaprojektowała dla niej Viola Piekut. Ślubne stylizacje aktorki pod lupę wzięła Izabela Janachowska, która wyraziła opinię na swoim blogu. Znana projektantka ślubna była zachwycona jej pierwszą suknią.

Kasia Cichopek postawiła na minimalistyczną, ale bardzo kobiecą suknię ślubną, która idealnie oddaje współczesne trendy. Suknia z długimi rękawami, głębszym dekoltem i krojem typu rybka podkreślającym figurę to połączenie elegancji i nowoczesności w najlepszym wydaniu – pisała Janachowska na swojej stronie.

Druga stylizacja Cichopek już jednak nie przypadła do gustu ekspertce modowej. Janachowska zwróciła uwagę, że krój kreacji nie był dopasowany do sylwetki panny młodej.

Tym razem postawiła na suknię z gorsetem, głębokimi wycięciami i szerszą spódnicą z zakładkami. Co ciekawe, dzień wcześniej Kasia pojawiła się na gali charytatywnej w identycznym kroju, ale w czarnej wersji kolorystycznej. Muszę przyznać jednak, że nie jestem fanką tej sukni, mam wrażenie, że ta stylizacja nie była w pełni dopasowana do sylwetki Kasi – stwierdziła.

Trzeci look, którym okazał się kombinezon, spotkał się jednak z dużą aprobatą stylistki, która uznała to za świetną alternatywę dla sukienki.