Paweł Wawrzecki ma wielki powód do dumy. Aktor świętuje 50-lecie pracy! (FOTO)
Na wydarzeniu pojawiła się masa gwiazd...
1 / 9
Paweł Wawrzecki to jeden z najpopularniejszych aktorów teatralnych i filmowych w Polsce. Uznanie i sympatie widzów zyskał dzięki rolom w takich produkcjach jak m.in.: Złotopolscy” czy „Daleko od noszy”, „Kowalscy kontra Kowalscy” czy „Graczykowie”. Poza tym grał na deskach Teatru Współczesnego, Teatru Narodowego, a od 1979 roku jest związany z Teatrem Kwadrat. Wykształcenie aktorskie zdobył natomiast w warszawskiej PWST, którą ukończył w 1975 roku.
2 / 9
Uwielbiany za role komediowe, ale i kreacje dramatyczne, od pół wieku nie schodzi ze sceny i ekranów przez co rozkochał w sobie tysiące fanów. Paweł Wawrzecki ma swój wieki dzień, bo świętuje wyjątkowy jubileusz. W tym roku mija aż 50 lat jego pracy w zawodzie aktora.
3 / 9
Z tej okazji odbyło się wydarzenie, na którym aktor został zasypany kwiatami i gratulacjami.
4 / 9
Mało tego Paweł Wawrzecki został uhonorowany specjalną odznaką, którą otrzymał na scenie.
5 / 9
Z okazji tak ważnego jubileuszu aktorowi towarzyszyli również inni artyści tacy jak m.in.: Hanna Śleszyńska, Lucyna Malec, Andrzej Grabarczyk, Grzegorz Wons czy Agnieszka Sienkiewicz.
6 / 9
„Pamiętam, jak zaczynałem w Teatrze Współczesnym. Przyszedłem i tam była cała paleta wyśmienitych [aktorów – red.]. To w ogóle nie do wyobrażenia jeszcze cztery moje lata wcześniej czy trzy, że ja z tymi osobami będę mógł obcować – Halina Mikołajska, Mrozowska, Łomnicki, Łapicki, Mrożewski, Wołłejko itd. […] Siedziałem w teatrze jak tabaka w rogu, bo po prostu nie wiedziałem, czy mogę coś powiedzieć, czy nie” – wspominał niedawno Wawrzecki swoje początki w aktorstwie w rozmowie z „Dzień Dobry TVN.”
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Anonim | 21 września 2025
Wstydzę Uma i aia 🐱 czysta SC. Od ;+to. ? Załozy.
Po
Rządowy ta nuty drzewne tylko stare znicz ⚽ odnie, , k drżą d z amerykańskim stanie krytycznym , Ili Netia