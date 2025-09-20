Paweł Wawrzecki ma wielki powód do dumy. Aktor świętuje 50-lecie pracy! (FOTO)

times-dark
Paweł Wawrzecki ma wielki powód do dumy. Aktor świętuje 50-lecie pracy!

Na wydarzeniu pojawiła się masa gwiazd...

20.09.2025
50-lecie pracy artystycznej Pawła Wawrzeckiego

Paweł Wawrzecki to jeden z najpopularniejszych aktorów teatralnych i filmowych w Polsce. Uznanie i sympatie widzów zyskał dzięki rolom w takich produkcjach jak m.in.: Złotopolscy” czy „Daleko od noszy”,  „Kowalscy kontra Kowalscy” czy „Graczykowie”. Poza tym grał na deskach Teatru Współczesnego, Teatru Narodowego, a od 1979 roku jest związany z Teatrem Kwadrat. Wykształcenie aktorskie zdobył natomiast  w warszawskiej PWST, którą ukończył w 1975 roku.

50-lecie pracy artystycznej Pawła Wawrzeckiego

Uwielbiany za role komediowe, ale i kreacje dramatyczne, od pół wieku nie schodzi ze sceny i ekranów przez co rozkochał  w sobie tysiące fanów. Paweł Wawrzecki ma swój wieki dzień, bo świętuje wyjątkowy jubileusz. W tym roku mija aż 50 lat jego pracy w zawodzie aktora.

50-lecie pracy artystycznej Pawła Wawrzeckiego

Z tej okazji odbyło się wydarzenie, na którym aktor został zasypany kwiatami i gratulacjami.

50-lecie pracy artystycznej Pawła Wawrzeckiego

Mało tego Paweł Wawrzecki został uhonorowany specjalną odznaką, którą otrzymał na scenie.

50-lecie pracy artystycznej Pawła Wawrzeckiego

Z okazji tak ważnego jubileuszu aktorowi towarzyszyli również inni artyści tacy jak m.in.: Hanna Śleszyńska, Lucyna Malec, Andrzej Grabarczyk, Grzegorz Wons czy Agnieszka Sienkiewicz.

50-lecie pracy artystycznej Pawła Wawrzeckiego

„Pamiętam, jak zaczynałem w Teatrze Współczesnym. Przyszedłem i tam była cała paleta wyśmienitych [aktorów – red.]. To w ogóle nie do wyobrażenia jeszcze cztery moje lata wcześniej czy trzy, że ja z tymi osobami będę mógł obcować – Halina Mikołajska, Mrozowska, Łomnicki, Łapicki, Mrożewski, Wołłejko itd. […] Siedziałem w teatrze jak tabaka w rogu, bo po prostu nie wiedziałem, czy mogę coś powiedzieć, czy nie” – wspominał niedawno Wawrzecki swoje początki w aktorstwie w rozmowie z „Dzień Dobry TVN.”

50-lecie pracy artystycznej Pawła Wawrzeckiego
50-lecie pracy artystycznej Pawła Wawrzeckiego
50-lecie pracy artystycznej Pawła Wawrzeckiego
