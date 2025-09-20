Paweł Wawrzecki ma wielki powód do dumy. Aktor świętuje 50-lecie pracy! (FOTO)

50-lecie pracy artystycznej Pawła Wawrzeckiego

„Pamiętam, jak zaczynałem w Teatrze Współczesnym. Przyszedłem i tam była cała paleta wyśmienitych [aktorów – red.]. To w ogóle nie do wyobrażenia jeszcze cztery moje lata wcześniej czy trzy, że ja z tymi osobami będę mógł obcować – Halina Mikołajska, Mrozowska, Łomnicki, Łapicki, Mrożewski, Wołłejko itd. […] Siedziałem w teatrze jak tabaka w rogu, bo po prostu nie wiedziałem, czy mogę coś powiedzieć, czy nie” – wspominał niedawno Wawrzecki swoje początki w aktorstwie w rozmowie z „Dzień Dobry TVN.”