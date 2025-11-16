To już dziś! Wielki finał jubileuszowej, 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. O kryształową kulę, nagrodę pieniężną i wygraną powalczą dziś: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

Program dziś zgromadził całą plejadę gwiazd i znanych osób ze świata show-biznesu. Tylko spójrzcie, jak prezentowali się na finale.