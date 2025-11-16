Nawigacja

Plejada gwiazd na finale „TzG”! Klimentowie, Maffashion, Zakościelny, Steczkowska, Stenka…

Autor Klaudia Jaroszek

Dużo zdjęć.

1/36 Finał "Tańca z Gwiazdami"
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA

To już dziś! Wielki finał jubileuszowej, 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. O kryształową kulę, nagrodę pieniężną i wygraną powalczą dziś: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

 

Program dziś zgromadził całą plejadę gwiazd i znanych osób ze świata show-biznesu. Tylko spójrzcie, jak prezentowali się na finale.

2/36 Maurycy Popiel, Sara Janicka
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
3/36 Tomasz Wygoda
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
4/36 Aleksandra Adamska
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
5/36 Sławomir Zapała, Kajra
Finał Taniec z Gwiazdami fot. KAPIF
source: KAPIF
6/36 Katarzyna Zillmann, Janja Lesar
Finał Taniec z Gwiazdami fot. KAPIF
source: KAPIF
7/36 Justyna Steczkowska
Finał Taniec z Gwiazdami fot. KAPIF
source: KAPIF
8/36 Maciej Zakościelny
Finał Taniec z Gwiazdami fot. KAPIF
source: KAPIF
9/36 Paulina Sykut-Jeżyna
Finał Taniec z Gwiazdami fot. KAPIF
source: KAPIF
10/36 Danuta Stenka
Finał Taniec z Gwiazdami fot. KAPIF
source: KAPIF
11/36 Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna
Finał Taniec z Gwiazdami fot. KAPIF
source: KAPIF
12/36 Jacek Jeschke, Hanna Żudziewicz
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
13/36 Jan Kliment, Lenka Klimentova
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
14/36 Jan Kliment, Ewa Kasprzyk
Finał Taniec z Gwiazdami fot. KAPIF
source: KAPIF
15/36 Mikołaj Bagiński, Magdalena Tarnowska
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
16/36 Tomasz Karolak
Finał Taniec z Gwiazdami fot. KAPIF
source: KAPIF
17/36 Rafał Maserak
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
18/36 Barbara Bursztynowicz, Michał Kassin
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
19/36 Emilia Komarnicka
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
20/36 Piotr Mróz
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
21/36 Calum Scott
Finał Taniec z Gwiazdami fot. KAPIF
source: KAPIF
22/36 Wiktoria Gorodecka, Kamil Kuroczko
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
23/36 Patricia Kazadi
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
24/36 Michał Danilczuk
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
25/36 Piotr Musiałkowski, Lanberry
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
26/36 Julia Kuczyńska
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
27/36 Daria Syta, Aleksander Sikora
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
28/36 Joanna Mazur
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
29/36 Albert Kosiński, Maja Bohosiewicz
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
30/36 Krzysztof Ibisz
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
31/36 Magdalena Narożna
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
32/36 Ada Fijał
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
33/36 Iwona Pavlović
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
34/36 Wojciech Kucina, Julia Suryś
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
35/36 Michał Bartkiewicz, Ewa Minge
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
36/36 Tomasz Szymuś
Finał Taniec z Gwiazdami fot. AKPA
source: AKPA
